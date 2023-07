WRC | Rally Estonia, PS4: Neuville allunga su Rovanpera

Poker senza possibilità di replica per gli avversari. Ott Tanak continua a essere scatenato e a inanellare vittorie di speciale in quello che è l'appuntamento di casa, il Rally Estonia. Poco fa Ott ha vinto anche la PS4, la Raanitsa 1 di 21,45 chilometri. Nessuno veloce come lui, almeno sino a ora, ma va detto che nessuno ha la reale intenzione di prendersi rischi inutili.

Tanak, lo ricordiamo ancora, è gravemente attardato nella classifica generale per via della penalità di 5 minuti patita ieri dopo lo Shakedown per aver sostituito il motore termico in seguito a un guasto verificatosi nel primo e unico giro effettuato nella stage di prova.

L'idolo di casa, in questo modo, sta cercando non solo di rimpolpare le statistiche alla voce "vittorie di stage", ma di recuperare almeno su tutte le Rally2 e finire in Top 10, possibilmente almeno in ottava posizione qualora non vi fossero defezioni di colleghi nel corso della manifestazione per incidenti o guasti.

Intanto a giovare di una mattinata sul filo della perfezione è stato Thierry Neuville. Il belga di Hyundai Motorsport, forte di una posizione di partenza interessante, ha firmato tre secondi posti di speciale che lo hanno portato a comandare la classifica generale dell'evento.

Nell'ultima prova del giro mattutino ha preceduto il primo dei rivali, il leader del Mondiale Kalle Rovanpera, di 2"9. Con questo risultato Neuville ha ampliato il suo margine, portandolo a 6"8 proprio sul finlandese.

Molto interessante la lotta per il gradino più basso del podio, che al momento vede coinvolti ben 3 piloti. Elfyn Evans, in questa PS4, non è riuscito a fare meglio del sesto tempo, preceduto sia da Esapekka Lappi che da Teemu Suninen. Entrambi i finlandesi di Hyundai Motorsport hanno ridotto il gap dal gallese di Toyota Racing,

Lappi, pur senza ibrido a causa del guasto denotato dopo la PS2, è ora a 1"3 dal terzo posto. Teemu Suninen, all'esordio al volante di una Rally1, è a 5"3 da Lappi e a 6"6 dal terzo posto. Dopo oltre mezz'ora di gara, un buon risultato per un ragazzo talentuoso che ha voglia di dimostrare quanto bene possa stare nella classe maggiore del WRC.

Takamoto Katsuta e Pierre-Louis Loubet stanno battagliando per la sesta piazza. Entrambi, per motivi differenti, hanno avuto una mattinata rivedibile e ora si trovano distanziati di appena 8 decimi. Se Loubet invoca il fatto di avere poca esperienza sui fondi estoni, Katsuta sembra essere più in difficoltà del solito su uno sterrato che, invece, dovrebbe conoscere piuttosto bene perché simile a quelli in cui si è allenato maggiormente.

Per quanto riguarda il WRC2, Oliver Solberg continua a comandare la classifica, addirittura allungando sul primo dei rivali, il compagno di squadra Andreas Mikkelsen. Tra i due ci sono 13"5, mentre è entusiasmante la lotta per il terzo posto, che coinvolte due estoni e un britannico. Stiamo parlando di Georg Linnamae, Egon Kaur e Gus Greensmith.

Ad avere la meglio al termine del giro mattutino è stato Linnamae al volante della prima Hyundai i20 N Rally2, ma Kaur è ad appena 1 decimo di secondo dal terzo posto di categoria e Greensmith a 1 secondo.

Il giro mattutino del venerdì del Rally Estonia termina qui. Ora i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata per sistemare le rispettive vetture in vista del giro pomeridiano. Questo scatterà con la PS5, la Paipsiaare 2 di 24,35 chilometri, con la prima vettura, la Toyota GR Yaris Rally1 di Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen, che entrerà in prova alle 13:42 italiane.