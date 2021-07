WRC, Rally Estonia, PS21: Neuville concede il tris

Thierry Neuville è il protagonista della domenica mattina al Rally Estonia 2021. Il pilota della Hyundai ha colto il terzo scratch consecutivo nelle tre prove svolte oggi vincendo la PS21 "Tartu vald 1" di 6,51 chilometri.

Il 33enne di Sankt Vith ha fatto meglio rispetto a Sébastien Ogier - secondo di speciale - per appena un decimo di secondo grazie a una seconda parte di prova eccellente.

Grazie a questo successo Neuville si è avvicinato ulteriormente a Craig Breen e alla seconda posizione nella classifica generale dell'evento. Tra i due ci sono 20 secondi netti quando mancano 3 prove alla fine della gara.

Un gap, quello tra i due, troppo ampio per essere colmato in gara. Resta valida la pista che potrebbe portare Hyundai Motorsport ad adottare un gioco di squadra per favorire Neuville, cercando di riportarlo nella lotta al titolo Piloti.

Non è da escludere però che Hyundai non adotti alcuno stratagemma e che lasci le posizioni invariate, con Breen meritatamente secondo e Neuville terzo, entrambi dietro a Kalle Rovanpera.

A tal proposito, il giovane talento della Toyota si sta involando verso la prima vittoria della carriera nel WRC. Con un vantaggio pari a 54"2 sul primo degli inseguitori, il finnico è davvero a pochi passi dal raggiungere un sogno.

Ormai cristallizzate tutte le altre posizioni della classifica generale. L'unica lotta a essere ancora viva è in WRC2. Si tratta di quella per la vittoria, con Andreas Mikkelsen che ha 17"2 di vantaggio su Mads Ostberg nel duello tutto norvegese che determinerà il successo di classe.

Rally Estonia - Classifica dopo la PS21

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC 2.34'39”8 2 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +54"2 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +1'14"8 4 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +1'34"8 5 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +2'04"7 6 Suninen/Markkula Ford Fiesta WRC +6'36"3 7 Loubet/Haut-Labourdette Hyundai i20 Coupé WRC +8'19"7 8 Lukyanuk/Fedorov Skoda Fabia R5 Evo +8'57"2 9 Mikkelsen/Floene Skoda Fabia R5 Evo +9'61"6 10 Ostberg/Eriksen Citroen C3 R5 +10'08"8 +10"0