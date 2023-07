WRC | Rally Estonia, PS2: Tanak vola, Neuville va in testa

La prima tappa del Rally Estonia è ricominciata nello stesso modo in cui si era fermata ieri sera dopo la PS1, ovvero con il dominio incontrastato del padrone di casa che ha una - in questo caso anche due - marcia in più rispetto a tutti gli altri.

Non a caso l'estone del team M-Sport è riuscito a inanellare la seconda vittoria di speciale del weekend consecutiva, firmando il miglior tempo in 13'16"1 nella Paipsiaare 1 di 24,35 chilometri che ha aperto questa giornata di gara.

Peccato per lui e per il team britannico che tutto sia stato vanificato dalla penalità presa ieri dopo lo SHakedown per aver sostituito il motore termico. 5 minuti da aggiungere al tempo complessivo di gara che lo tolgono, di fatto, dalla lotta per la vittoria e per il podio.

Ad approfittarne è stato Thierry Neuville, bravo a sfruttare la buona posizione di partenza per essere il primo degli altri. Basti dire che il belga, autore del secondo miglior tempo, ha fatto peggio di 5 secondi netti rispetto a Tanak.

Ciò che più conta, però, è che sia riuscito a fare meglio di oltre 4 secondi rispetto a Kalle Rovanpera. Questo significa che il pilota di Hyundai Motorsport è il nuovo leader del Rally Estonia con 3"2 di margine proprio sul campione del mondo in carica di Toyota Racing.

Rovanpera, terzo di speciale, ha subìto un ritardo dio 9"1 rispetto a Tanak, ma è stato in grado di fare leggermente meglio rispetto all'esordiente più atteso del fine settimana, Teemu Suninen. Il finlandese, al volante della terza i20 N Rally1, ha firmato un quarto posto di rilievo, salendo così al quinto posto nella classifica generale.

Ci si attendeva di più da Elfyn Evans ed Esapekka Lappi, rispettivamente sesto e quinto in prova ma quarto e terzo nella classifica generale per via della buona partenza nella PS1 svolta ieri sera. Non bene nemmeno Takamoto Katsuta, che su fondi come quello estone si allena e il settimo tempo davanti al solo Pierre-Louis Loubet non è un buon biglietto da visita.

Per quanto riguarda il WRC2, Oliver Solberg ha subito innestato la marcia alta diventando il leader di categoria con un margine di 4"5 sul compagno di squadra in TokSport, Andreas Mikkelsen. Buona prova del pilota di casa Egon Kaur, ora terzo di categoria nella classifica generale davanti a Gus Greensmith e a Sami Pajari in quello che sembra poter essere un dominio Skoda.