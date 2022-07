WRC | Rally Estonia, PS13: Rovanpera allunga su Evans

Kalle Rovanpera continua nel suo percorso verso il quinto successo stagionale vincendo anche la Prova Speciale 13, la Neeruti 1 di 7,60 chilometri che ha chiuso il giro mattutino di questo sabato al Rally Estonia.

Il 21enne di Toyota Racing ha fatto meglio di Elfyn Evans di 3"4, aumentando ancora il suo vantaggio nella classifica generale dell'evento ora pari a 19"1 proprio nei confronti del gallese.

Siamo a metà gara e sembra che questa possa già essere conclusa. Rovanpera sta letteralmente uccidendo il Mondiale, involandosi verso il quinto successo su 7 prove sino a ora disputate e ampliando talmente tanto il suo margine sui rivali - Thierry Neuville e Ott Tanak - da poter addirittura vincere il titolo 3 rally prima del termine delle ostilità.

Se Rovanpera dovesse continuare a mantenere il margine che sta creando, potrebbe addirittura vincere il primo iride della carriera alla fine di settembre.

Dietro i due contendenti per la vittoria le posizioni sono già cristallizzate. Ott Tanak è praticamente certo del gradino più basso del podio, così come Thierry Neuville lo è del quarto.

Continua invece la lotta tra Takamoto Katsuta e Adrien Fourmaux per il quinto posto. Ora il francese ha uno svantaggio di 6"3 dal giapponese, ma la lotta è ancora aperta.

Bello il duello che sta infiammando il WRC2, con Andreas Mikkelsen (TokSport Skoda) che conduce la classifica di categoria con 13"1 di vantaggio su Teemu Suninen (Hyundai Motorsport). Un duello dall'antico sapore di WRC, due piloti di livello superiore costretti a darsi battaglia in una classe che impreziosiscono con la loro presenza, ma che non meritano.

Il giro mattutino termina qui. I piloti usufruiranno del Service di metà giornata per preparare le vetture in vista delle 5 speciali previste per questo pomeriggio. La Prova Speciale 14 scatterà alle ore 14:08 italiane.

Rally Estonia 2022 - Classifica dopo la PS13

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 1h41'15”0 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +19"1 3 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +57"6 +10" 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1'50"1 5 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +3'02"3 6 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +3'08"6 7 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +4'10"0 8 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +5'04"9 9 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +6'17"1 10 Mikkelsen/Eriksen Skoda Fabia Rally2 Evo +6'41"0