WRC, Rally Estonia, PS1: Rovanpera subito in testa

Il Rally Estonia è partito nella prima serata italiana con la Prova Speciale 1, la Visit Estonia Tartu 1 di appena 1,64 chilometri, in cui i piloti hanno cercato di battersi su un tracciato tortuoso che ha visto primeggiare Kalle Rovanpera.

Il giovane pilota della Toyota ha ottenuto il miglior tempo in 1'42"8, facendo meglio di appena 1 decimo nei confronti del primo degli inseguitori: Craig Breen. Rovanpera è uno dei piloti più attesi in questo fine settimana, perché correrà su uno dei fondi in cui ha più esperienza (terra soffice e sabbiosa). Ecco perché può essere considerato come uno dei favoriti per il successo.

Breen, invece, sarà chiamato a puntare a un risultato che possa permettere a Hyundai Motorsport di portare a casa punti molto pesanti per il Mondiale Costruttori. Il nord-irlandese è riuscito a mettersi alle spalle le Ford Fiesta WRC Plus del team M-Sport.

Al terzo posto c'è la Fiesta numero 3, quella di Teemu Suninen, staccata di 4 decimi dalla vetta. 2 decimi dietro c'è invece la numero 44, quella di Gus Greensmith e Chris Patterson. L'equipaggio britannico dovrà confermare i passi avanti mostrati al Safari dopo un inizio di stagione non brillante.

Chiudono la Top 5 Ott Tanak e Thierry Neuville. I due piloti di Hyundai, al pari di Breen, andranno alla caccia del successo e di un risultato che possa permettere loro e al team di tornare in lotta per i rispettivi iridi 2021. Al momento hanno ottenuto lo stesso tempo, staccati di 9 decimi da Rovanpera.

La buona notizia per i due è aver messo alle spalle i primi due piloti della classifica generale del Mondiale Piloti. Sébastien Ogier è settimo, in ritardo di 3 decimi dai due, mentre Elfyn Evans è nono, staccato di 3"2 da Rovanpera. Tra i due c'è il compagno di squadra Takamoto Katsuta con la quarta Yaris ufficiale. Chiude la lista delle WRC Plus la i20 Coupé di Pierre-Louis Loubet, tornato al volante della Hyundai gestita dal team 2C Competition dopo aver saltato il Safari Rally.

Rally Estonia - Classifica dopo la PS1

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC 1'48”2 2 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +0"1 3 Suninen/Markkula Ford Fiesta WRC +0"4 4 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +0"6 5 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +0"9 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +0"9 7 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +1"2 8 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +1"9 9 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +3"2 10 Loubet/Haut.Labourdette Hyundai i20 Coupé WRC +3"3