Il Rally Estonia sarà l'evento che sancirà il riavvio del Mondiale WRC 2020 dopo quasi 6 mesi di stop dovuti alla pandemia da COVID-19. Si tratterà inoltre della più grande novità del calendario 2020, essendo stata introdotta nel calendario WRC per la prima volta.

La gara di casa del campione del mondo Ott Tanak sarà però molto di più, perché data la sua struttura, la FIA ha deciso di modificare una tantum la regola dell'ordine di partenza per evitare che i primi a entrare in prova possano essere eccessivamente penalizzati.

Il Rally Estonia si svolgerà in 2 giorni appena, con il 70% delle prove concentrato proprio nella giornata di sabato. Questo significa che il leader del Mondiale, oggi Sébastien Ogier, con le vecchie regole sarebbe stato costretto ad aprirle tutte sino a fine giornata.

Questa regola è quindi stata rivista con senno, proprio per evitare che la composizione della gara potesse essere eccessivamente penalizzante per i primi e, di conseguenza, molto vantaggiosa per chi invece si trova attardato in classifica generale.

Ogier aprirà dunque solo tutte le speciali del sabato mattina. A fine giro, poi, l'ordine di partenza non seguirà più la classifica Mondiale, bensì quella dell'evento, con il leader della gara che scatterà per ultimo, il secondo per penultimo, e così via.

Se l'esperimento dovesse funzionare, per le gare corte - data la confusione creata dal COVID-19 - potrebbe essere ripetuta. Ma solo in situazioni analoghe a quella del Rally Estonia.