WRC, Rally di Svezia: cancellata anche la PS10. Manca la neve

Il meteo continua a essere il più grande avversario di team e piloti che stanno correndo il Rally di Svezia, secondo appuntamento del WRC 2020. La mancanza di neve ha costretto gli organizzatori a cancellare anche la Prova Speciale 10 Likenas 1 di 21,19 chilometri.

La PS10 era una delle due prove rimaste in programma per la giornata di domani dopo la decurtazione del percorso fatta pochi giorni prima del via della gara scandinava sempre a causa delle avverse condizioni meteo. Sulla Likenas si sarebbe dovuto svolgere per intero la giornata di gara di domani, con le rimanenti 2 prove delle 11 in programma.

Gi organizzatori hanno deciso di cancellare la prova per permettere ai piloti di trovare un fondo non rovinato in vista della Power Stage, la PS11, che concluderà una gara a dir poco martoriata dalla mancanza di neve.

La Likenas 2, ossia la Power Stage, si terrà regolarmente con la prima vettura che entrerà in prova alle 12:18. La cerimonia del podio si terrà invece al Torsby Service Park alle ore 15:00 e, cosa ancora più importante, nonostante la cancellazione della Likenas 1, la gara assegnerà ai piloti l'intero punteggio.

Ricordiamo che il percorso originale del Rally di Svezia 2020 prevedeva 19 prove Speciali, ma le avverse condizioni meteo - ovvero una clamorosa mancanza di neve in gran parte delle speciali - ha costretto gli organizzatori a ripensare il percorso, decurtandolo di parecchie decine di chilometri.