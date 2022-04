WRC | Rally Croazia, Shakedown: Rovanpera di un soffio su Neuville

Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen si sono presentati al Rally di Croazia da leader del Mondiale WRC 2022 e hanno anche ottenuto il miglior tempo nello Shakedown svolto sul percorso di 3,65 chilometri denominato Okic.

L'equipaggio del team Toyota Racing ha fermato il cronometro in 1'52"5 nel terzo e ultimo passaggio effettuato. Con temperature molto basse (al di sotto dei 6° anche l'asfalto), il finnico ha scelto 5 Soft da portare con sé ed è parsa la soluzione ideale, almeno per oggi.

Dietro di lui due Hyundai i20 Rally1. Un buon segnale dopo le difficoltà palesate dal team coreano nelle prime due uscite della stagione. Thierry Neuville ha firmato il secondo tempo di giornata di appena 1 decimo più lento rispetto al riferimento di Rovanpera.

Il belga, contrariamente a quanto fatto da Rovanpera, ha scelto 4 gomme Hard (le gomme principali per questo evento) e 2 Soft, migliorando di passaggio in passaggio. Dietro di lui il compagno di squadra Ott Tanak, chiamato a un pronto riscatto dopo il ritiro sfortunato patito al Rally di Svezia a causa di un guasto all'impianto ibrido della sua i20 N Rally1.

Esapekka Lappi si candida tra i grandi protagonisti del weekend cogliendo il quinto tempo. Il pilota finlandese, che in questo weekend è il terzo titolare Toyota al posto di Sébastien Ogier, è però rimasto alle spalle anche della Ford Puma Rally1 di Craig Breen e Paul Nagle.

Per il nord-irlandese una mattinata positiva e l'impressione di aver trovato un buon assetto della sua vettura. Buoni segnali anche da Oliver Solberg, che su asfalto ha ancora diverse cose da mettere a punto nella sua guida per raggiungere il livello dei migliori. Lo svedese di Hyundai Motorsport ha ottenuto il sesto tempo davanti alle tre Ford Puma Rally1 restanti, quelle di Gus Greensmith, Pierre-Louis Loubet e Adrien Fourmaux.

La grande curiosità è riposta in Loubet, all'esordio con la Ford Puma di M-Sport, e su Adrien Fourmaux, pilota forte soprattutto su asfalto e in cerca di riscatto dopo il ritiro patito al Rallye Monte-Carlo dopo un incidente spettacolare ma privo di conseguenze fisiche.

Chiudono la classifica delle Rally1 le Toyota GR Yaris Rally1 di Takamoto Katsuta e, inaspettatamente, di Elfyn Evans. Il gallese, che quest'anno dovrà essere il faro della squadra diretta da Jari-Matti Latvala, non è andato oltre l'11esimo tempo, staccato di 4"8 da Rovanpera. E' però lecito pensare che i due abbiano incontrato qualche difficoltà di troppo, avendo effettuato solo 2 passaggi in prova rispetto ai 3 o ai 4 dei rivali.

Eric Camilli, al volante di una Citroen C3 Rally2, ha ottenuto il miglior tempo nel WRC2 precedendo Nikolay Gryazin. Il pilota russo del team TokSport è stato protagonista di un'uscita di strada ad alta velocità nel primo dei suoi passaggi in cui ha rischiato di travolgere un gruppo di incauti spettatori posti in una posizione molto pericolosa. Fortunatamente la Skoda Fabia Rally2 Evo numero 23 ha sfiorato il gruppo di persone con il retrotreno prima di scivolare fuori strada dall'altra parte della carreggiata senza provocare alcun danno, se non un enorme spavento.