WRC, Rally Croazia, PS7: svetta Ogier. Neuville risponde a Evans

La lotta tra Thierry Neuville e le Toyota di Elfyn Evans e Sébastien Ogier prosegue senza sosta. Nella Prova Speciale 7, la Jaškovo - Mali Modruš Potok 2 di 10,10 chilometri, ad avere la meglio è stato il 7 volte campione del mondo.

Ogier ha battuto per appena 3 decimi di secondo Thierry Neuville, autore a sua volta di una buona prova. Questo risultato avvicina di poco Ogier alla prima posizione, ma il francese dovrà ancora sudare, perché il rivale si trova a 9"1 da lui. L'aspetto più interessante è statistico: questo scratch è il numero 600 della strepitosa carriera di Ogier nel WRC.

Stando all'ottimo tempo di Ogier, era lecito attendersi una risposta di Evans in linea con quella del compagno di squadra invece il gallese ha perso tempo sia nei confronti di Séb che di Neuville. Così il belga della Hyundai comanda la gara con un vantaggio di 7"7 proprio su Evans, ma quest'ultimo dovrà stare attento, perché Ogier è ad appena 1"4 da lui.

Sarà così importante capire se Ogier riuscirà a superare il compagno di squadra nell'ultima prova di oggi e che approccio avrà Neuville, ovvero se cercherà di estendere il suo vantaggio in vista della lunga giornata di domani o se eviterà di prendere rischi.

Molto più definite le prime posizioni fuori dal podio con Ott Tanak e Craig Breen distanti dalla lotta per le prime 3 posizioni. Dopo un avvio di pomeriggio promettente, il campione del mondo 2019 è tornato a perdere secondi preziosi sulle Toyota, mentre Breen non ha mai dato l'impressione di poter essere della partita per le posizioni che contano.

Molto bella la lotta per il sesto posto che coinvolge l'esordiente Adrien Fourmaux, Gus Greensmith e Pierre-Louis Loubet. Per ora ad avere la meglio è stato il francese del team M-Sport, che ha 5"7 di vantaggio sul compagno di squadra britannico.

Rally Croazia - Classifica dopo la PS7

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 50'45”6 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +7"7 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +9"1 4 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +32"1 5 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +51"1 6 Fourmaux/Renaud Ford Fiesta WRC +1'11"9 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +1'17"6 8 Loubet/Landais Hyundai i20 Coupé WRC +1'27"3 9 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +2'18"4 10 Ostberg/Eriksen Citroen C3 Rally2 +3'00”7