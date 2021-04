WRC, Rally Croazia, PS6: le Toyota si avvicinano a Neuville

Nella PS5 del Rally Croazia le Toyota non erano riuscite a recuperare secondi su Neuville sebbene il belga della Hyundai fosse incappato in un testacoda, ma nella PS6 tutto è apparso più chiaro.

Sébastien Ogier ed Elfyn Evans hanno gestito bene le gomme nella prima speciale del pomeriggio per poi scatenarsi nella Kostanjevac - Petruš Vrh 2 di 23,76 chilometri - la prova più lunga della giornata - in cui Ogier ha firmato il miglior tempo di prova davanti al compagno di squadra Elfyn Evans.

Ogier ha così recuperato 3"5 nei confronti di Neuville, mentre Evans 3"2. Ciò significa che il pilota della Hyundai affronterà la penultima stage della giornata con 5"2 di vantaggio nei confronti di Evans, primo degli inseguitori, e 9"4 su Ogier.

Sarà interessante capire quale sarà l'approccio di Neuville alle prossime 2 prove, perché in questa stage, per sua stessa ammissione, ha evitato di prendersi rischi considerando la gara ancora molto lunga.

Ott Tanak, invece, è tornato a faticare dopo la bella vittoria di speciale arrivata nella PS5, L'estone è stato più lento di Neuville e ha firmato così il quinto tempo davanti alla terza Hyundai i20 Coupé WRC Plus, quella di Craig Breen.

Il nord-irlandese non è andato oltre la quinta piazza, ma è riuscito a prendere margine su un Adrien Fourmaux che è senza dubbio la sorpresa più lieta di questa prima giornata di gara in Croazia. Nota negativa per la Hyundai, l'impossibilità di Tanak e Breen di avvicinarsi alle Toyota per metterle sotto pressione e cercare di artigliare ulteriori posizioni sul podio.

Rally Croazia - Classifica dopo la PS6

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 45'18”6 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +5"2 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +9"4 4 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +28"5 5 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +43"5 6 Fourmaux/Renaud Ford Fiesta WRC +1'02"3 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +1'07"2 8 Loubet/Landais Hyundai i20 Coupé WRC +1'13"2 9 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +2'04"2 10 Ostberg/Eriksen Citroen C3 Rally2 +2'28"9