WRC | Rally Croazia, PS1-2: Ogier e Rovanpera rompono un cerchio

Il Rally di Croazia è scattato questa mattina con le prime due prove speciali e, queste, hanno subito regalato clamorosi colpi di scena. Protagoniste in negativo le due Toyota GR Yaris Rally1 di punta, quelle affidate a Sébastien Ogier e Kalle Rovanpera.

L'8 volte campione del mondo era scattato forte, vincendo la PS1 Mali Lipovec - Grdanjci 1 di 19.20 chilometri davanti a Thierry Neuville e infliggendo già distacchi pesanti a tutti (meno che al belga).

Kalle Rovanpera, invece, sebbene sia stato autore del quarto tempo, si è trovato già a 11"3 dalla vetta per via di un asfalto diventato sporco dopo pochi passaggi. Ricordiamo che, in virtù della classifica Mondiale Piloti attuale, il campione del mondo in carica entra in prova per terzo alle spalle di Ogier e Neuville.

A cambiare completamente lo scenario, però, è stata la PS2, la Stojdraga - Hartje 1 di 25,67 chilometri. Sia Ogier che Rovanpera hanno rotto il cerchio anteriore sinistro delle loro vetture prendendo un buco in un taglio - lo stesso - di una curva sinistrorsa a distanza di 4 minuti l'uno dall'altro.

A beffare le Toyota, probabilmente, è stata una compressione che in quella curva ha schiacciato le Yaris, favorendo la rottura del cerchio che ha rallentato entrambi. Ogier e il navigatore Vincent Landais hanno però messo su un cambio gomma spettacolare: appena 1'09" per sostituire il pneumatico danneggiato.

Questo li ha portati a perdere 1'32" da Thierry Neuville, vincitore della prova e nuovo leader della classifica generale dell'evento. Rovanpera, invece, non è stato così veloce come il compagno di squadra. Infatti nel cambio gomma ha perso più di 2 minuti, quasi 50" in più rispetto a Ogier.

Della situazione ne ha approfittato Elfyn Evans, secondo di speciale e ora secondo anche nella classifica generale. Il gallese di Toyota ha un ritardo da Neuville già salito a 13"9, mentre a 6"1 da lui c'è Ott Tanak con la prima Ford Puma Rally1. L'estone ha fatto stallare il motore della sua vettura in un rampino in salita della PS1 e ha anche sottolineato alcuni problemi allo sterzo addirittura nel trasferimento tra il Parco Assistenza e la PS1.

Sebbene Neuville sia salito in testa alla gara, anche lui è stato autore di un errore in una chicane delimitata da 3 balle di fieno. Il belga si lamenta dalla prima prova di avere il posteriore poco stabile e nell'occasione è finito per perderlo, colpendo una delle tre balle di fieno che creavano una chicane per rallentare le vetture su un lungo rettilineo. Fortunatamente per lui il danno avuto dall'impatto è in gran parte cosmetico, ma dovrà fare a meno di parte dello splitter anteriore per le prossime 2 prove.

Esapekka Lappi è salito in quarta posizione e si trova a 6 secondi da Tanak, ,entre la Top 5 è in gioco tra Takamoto Katsuta e Pierre-Louis Loubet. I due sono distanti appena 1"8.

WRC - Rally Croazia 2023 - Classifica dopo la PS2

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 27'18”4 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +13"9 3 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +20"0 4 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +26"0 5 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +43"7 6 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +45"5 7 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +1'14"3 8 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1'30"0 9 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +1'42"7 10 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +1'51"0