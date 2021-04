WRC, Rally Croazia: ecco il programma e gli orari delle speciali

A 2 mesi dall'ultimo appuntamento del WRC 2021, torna il Mondiale Rally con il Rally Croazia, terzo appuntamento della stagione e primo interamente su asfalto. Si tratta di uno dei nuovi eventi inseriti nel calendario di questa stagione, con prove speciali che saranno nuove per tutti i piloti e tutti i team.

I protagonisti del WRC saranno anche impegnati non solo a scoprire le stage, ma anche le Pirelli PZero Hard e Soft, che faranno il loro esordio proprio in Croazia, così come le Cinturato, le gomme da bagnato e da bagnato estremo realizzate dalla Casa milanese.

Lo Shakedown è previsto per il mattino di giovedì, con la prima vettura che entrerà alle ore 9:01. La gara, però, partirà venerdì con il giro mattutino composto da 4 speciali. 3 di queste saranno piuttosto corte, mentre la seconda delle 4 sarà di oltre 23 chilometri. Il giro pomeridiano prevederà sempre le stesse speciali come teatro della gara.

Nella giornata di sabato ecco altre 8 prove speciali complessive, anche in questo caso divise in 2 giri. Al mattino 4 prove speciali, con le prime 2 molto lunghe mentre le restanti avranno un chilometraggio più basso. Queste saranno usate anche al pomeriggio per un secondo giro di 4 prove.

La domenica, poi, gran finale con 4 prove speciali totali, svolte però su 2 percorsi e senza service di metà giornata. Sarà fondamentale per i piloti scegliere al meglio le gomme da portarsi in prova. Lunga quella che aprirà la giornata e che sarà ripetuta come penultima prova della gara, mentre la Power Stage sarà lunga complessivamente 14,09 chilometri e chiuderà i discorsi per la classifica finale del terzo evento del WRC.

Rally Croazia, ecco il programma e gli orari delle prove

Giorno N° Speciale Nome PS Lunghezza (km) Orario giovedì Shakedown Medvedgrad 4,6 9:01 venerdì PS1 Rude – Plesivica 1 6,94 08:39 PS2 Kostanjevic – Petrus Vrh 1 23,76 09:32 PS3 Jaskovo – Mali Modrus Potok 1 10,1 10:35 PS4 Pecurkovo Brdo – Mreznicki Novaki 1 9,11 11:38 Service PS5 Rude – Plesivica 2 6,94 15:01 PS6 Kostanjevic – Petrus Vrh 2 23,76 15:54 PS7 Jaskovo – Mali Modrus Potok 2 10,1 16:57 PS8 Pecurkovo Brdo – Mreznicki Novaki 2 9,11 18:00 sabato PS9 Mali Lipovec – Grdanjci 1 23,3 08:29 PS10 Stojdraga – Gornja Vas 1 20,77 09:17 PS11 Krasic – Vrskovac 1 11,11 10:10 PS12 Vinski Vrh – Duga Resa 1 8,78 11:08 Service PS13 Mali Lipovec – Grdanjci 2 23,3 14:29 PS14 Stojdraga – Gornja Vas 2 20,77 15:17 PS15 Krasic – Vrskovac 2 11,11 16:10 PS16 Vinski Vrh – Duga Resa 2 8,78 17:08 domenica PS17 Bliznec – Pila 1 25,2 07:20 PS18 Zagorska Sela – Kumrovec 1 14,09 08:38 PS19 Bliznec – Pila 2 25,2 10:11 PS20 Zagorska Sela – Kumrovec 2 14,09 13:18