WRC, Rally Catalogna, PS15-16: Sordo allunga ancora su Tanak

Daniel Sordo si conferma in grande forma questa mattina vincendo sia la PS15 che la PS16 del Rally di Catalogna, svolgendo perfettamente il compito di scudiero di Thierry Neuville. Lo spagnolo si sta tenendo alle spalle Ott Tanak, leader del Mondiale, cercando di evitare che possa vincere il titolo già in questo fine settimana.

Neuville, dal canto suo, sta facendo il massimo. E' meritatamente in testa alla gara, ma potrebbe non bastargli per allungare la lotta all'iride fino al Rally d'Australia. Se Tanak dovesse batterlo nella Power Stage o arrivare anche solo una posizione alle spalle del belga, sarebbe comunque incoronato campione del mondo per la prima volta.

A questo punto Neuville dovrà cercare di vincere la Power Stage, portando a casa 30 punti totali e sperare che qualcuno - magari proprio Dani Sordo - riesca a frapporsi tra lui e Ott Tanak, così da tenere i giochi aperti fino all'ultimo appuntamento del WRC 2019.

Intanto Sordo ha portato a 5"8 il vantaggio su Tanak, dunque l'estone per passare lo spagnolo all'ultima prova e laurearsi campione del mondo in questo modo dovrà sperare in un errore di Dani, in modo tale da poter salire al secondo posto alle spalle di Neuville.

Rally di Catalogna - Classifica generale dopo la PS16