WRC, Rally Catalogna, PS10-11: Neuville allunga su Loeb

Thierry Neuville ha incominciato il giro pomeridiano della seconda tappa nel migliore dei modi. Pur non avendo vinto speciali, è comunque riuscito ad aumentare il suo margine sui diretto inseguitori - i due compagni di squadra - e a costruirsi un vantaggio che inizia a essere rassicurante quando mancano 2 speciali al termine della giornata.

Chi invece ha cercato di cambiare passo rispetto a questa mattina è Ott Tanak. Il leader del Mondiale ha firmato due scratch, portandosi molto più vicino a Dani Sordo e a Sébastien Loeb.

L'estone della Toyota si trova ora a 6"3 da Sordo e a 9"2 dal 9 volte campione del mondo. Un distacco che non può ancora essere definito esiguo, ma il passo di Sordo e Loeb non sembra più essere incisivo come quello mostrato questa mattina.

Molto più definite le posizioni dietro i primi 4. Jari-Matti Latvala è quinto, con ben 22" di vantaggio nei confronti della prima delle Ford Fiesta, quella di Elfyn Evans. Teemu Suninen lo segue in settima piazza, ma a 15"7.

Sébastien Ogier è rientrato in Top 10 dal termine del giro mattutino, ma difficilmente potrà andare oltre l'ottava posizione se non sfruttando eventuali grossi errori di chi lo precede. L'unico e vero duello che si profila per le due prove che mancano è quello "fratricida" per la seconda posizione che vede impegnati Sordo e Loeb.

Rally di Catalogna - Classifica generale dopo la PS11