WRC, Rally Catalogna, PS1: Ogier davanti alle Hyundai

Sébastien Ogier crede ancora nel settimo titolo iridato consecutivo e lo ha fatto capire già questa mattina, vincendo la Prova Speciale 1 del Rally di Catalogna, la Gandesa 1 svolta su sterrato lunga 7 chilometri, la stage più corta della giornata.

Il pilota di Citroen Racing ha preceduto le Hyundai i20 Coupé WRC di Daniel Sordo di 7 decimi e di Thierry Neuville per 1" netto. I due inseguitori di Tanak sono riusciti entrambi a fare meglio del pilota estone, relegato in quinta posizione.

Ott Tanak completa la Top 5, preceduto anche dal suo compagno di squadra Kris Meeke. Il nord-irlandese della Toyota si è reso protagonista di un passaggio da brivido nei primi chilometri. E' entrato in una curva destrorsa molto veloce, trovando una buca in percorrenza.

La Yaris numero 5 di Meeke è stata compressa al suolo e poi sbalzata verso l'esterno della curva. Meeke è riuscito a controllare la sua vettura proprio all'ultimo secondo, evitando di uscire di strada.

Un buon avvio per Elfyn Evans, sesto al volante della prima Ford Fiesta WRC Plus del team M-Sport. Il gallese ha preceduto il compagno di squadra Teemu Suninen e la seconda Citroen C3 WRC; quella di Esapekka Lappi.

Non un grande inizio per Jari-Matti Latvala, solo nono, davanti a Sébastien Loeb. Il 9 volte iridato ha scelto di montare 4 gomme Hard a fronte delle Medium di chi invece comanda la classifica. Questa scelta non ha certo pagato in questa prova, ma dovrebbe farlo nelle prossime 2.

Rally di Catalogna - Classifica generale dopo la PS1