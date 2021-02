WRC, Rally Arctic, PS9: svetta Evans. Tutti conservano le gomme

Il Rally Arctic Finland è entrato nella sua giornata decisiva, l'ultima, che definirà la classifica finale del secondo evento del WRC 2021. Questa mattina i piloti hanno affrontato la Prova Speciale 9, la Aittajarvi 1 di 22,47 chilometri, penultima stage prima della Power Stage.

Questa prova era interessante per 2 motivi: la lotta per il secondo posto e quella per il quarto. Partiamo proprio dall'ultima sfida, perché Elfyn Evans ha vinto la stage battendo di 1" il compagno di squadra Kalle Rovanpera e di 1"1 Thierry Neuville.

Questo ha permesso al gallese di recuperare diversi secondi sul rivale per la posizione ai piedi del podio, Craig Breen, anche oggi in difficoltà dopo una buona prima tappa di venerdì.

Ora Evans ha un gap da recuperare pari a 3"6 quando manca appena una prova alla fine del secondo appuntamento del Mondiale Rally 2021. Dovrà dare tutto se vorrà cercare di limitare i danni in un weekend molto meno brillante rispetto a quello di Monte-Carlo.

Passando invece al duello per il secondo posto, non è cambiato quasi nulla. Rovanpera ha fatto meglio di Neuville di appena 1 decimo di secondo e questo indica che il gap tra i due è risultato quasi invariato. Kalle ha 1"9 di margine sul belga della Hyundai, il quale proverà a regalare al team di Alzenau la doppietta dando tutto nella Power Stage.

Tra i due, al di là della differenza di tempo che li separa, c'è da sottolineare anche le scelte diverse di gomme. Non di tipologia, perché in questo weekend sono ammesse solo le Pirelli Sottozero ICE J1 pensate per il fondo innevato, quanto per la quantità di ruote di scorta. Rovanpera ha scelto 2 ruote di scorta, mentre Neuville ne ha solo una.

Ciò significa che Rovanpera ha un surplus di peso sulla sua Yaris di 23 chilogrammi rispetto alla i20 di Neuville, però avrà anche un vantaggio a livello di pneumatici freschi per la Power Stage. Vedremo chi dei due avrà fatto la scelta migliore.

Rally Arctic Finland - Classifica dopo la PS9