WRC, Rally Arctic, PS8: Neuville vede il 2° posto. Ogier esce!

Il secondo posto al Rally Arctic Finland sembrava ormai nelle mani di Kalle Rovanpera, ma nessuno aveva ancora fatto i conti con Thierry Neuville. Il pilota belga ha firmato un tempo clamoroso nell'ultima prova della seconda tappa in Lapponia e si è riportato in maniera inaspettata a ridosso della seconda posizione.

Neuville ha vinto con autorità la Prova Speciale 8, la Siikakama 2 di 27,68 chilometri, svolta in notturna. Il belga ha inflitto distacchi pesantissimi a tutti, a partire dal compagno di squadra e leader del rally, Ott Tanak, che ha chiuso la prova a 12"3.

Rovanpera, terzo di stage, ha pagato 13"1 e ora ha un vantaggio nella classifica generale di appena 1"8 su Neuville. Domani i due si daranno certamente battaglia per la seconda posizione che per entrambi vorrebbe dire tanto. Per Rovanpera vorrebbe dire tornare sul podio, per di più nella gara di casa, mentre per Neuville sarebbe una grande occasione per rafforzare la sua ottima posizione nel Mondiale Piloti, senza contare che permetterebbe a Hyundai di portare a casa una grande doppietta e rifarsi dopo un Monte-Carlo al di sotto delle aspettative.

Grazie a questa vittoria, Neuville è anche riuscito ad ampliare in maniera importante il suo vantaggio nei confronti dei diretti inseguitori, Craig Breen ed Elfyn Evans, rispettivamente quarto e quinto dopo una giornata non brillante per entrambi.

La seconda, grande notizia della serata finlandese è rappresentata dall'errore commesso da Sébastien Ogier. Il 7 volte campione del mondo è finito largo alla penultima curva della prova speciale e, dopo aver colpito con il posteriore il banco di neve all'esterno della strada, la sua Yaris è tornata in strada per poi piantarsi nel medesimo banco di neve, solo qualche metro più avanti.

Ogier e Ingrassia hanno fatto di tutto per provare a rientrare immediatamente in stage, ma sono stati costretti a uscire dall'abitacolo e a segnalare l'incidente ai piloti che sono scesi in prova dopo di loro. Fortunatamente per i due, dopo circa 20 minuti la vettura è stata fatta uscire dal banco di neve e Ogier è riuscito a concludere la prova. E' chiaro però che questo inconveniente lo abbia messo fuori gara.

Arrivato al Parco Assistenza, Ogier si è ritirato per avere più tempo al Service e preparare la sua Yaris per la Power Stage di domani e cercare di mettere una pezza a una situazione inattesa, in un fine settimana piuttosto difficile sin da subito.

Tornando ai piani alti della classifica, Ott Tanak ha iniziato a gestire il suo vantaggio e si sta avviando alla prima vittoria della stagione, la seconda da quando corre per Hyundai Motorsport dopo quella colta lo scorso anno al Rally Estonia.

Per quanto riguarda il WRC2, Esapekka Lappi continua nella sua marcia dominante verso la vittoria. Il finnico, al volante della Volkswagen Polo GTI R5 del team Movisport, ha un vantaggio di 49"8 sul primo degli inseguitori, che continua a essere Andreas Mikkelsen al volante della Skoda Fabia R5 Evo del team TokSport.

La seconda giornata di gara del Rally Arctic Finland termina qui. Riprenderà domani mattina con la penultima speciale, la PS9 Aittajärvi 1 di 22,47 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 09:08 italiane.

Rally Arctic Finland - Classifica dopo la PS8