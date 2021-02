WRC, Rally Arctic, PS1: Tanak e Breen nel dominio Hyundai

Chi si attendeva un avvio veemente delle Toyota, dopo la Prova Speciale 1 del Rally Arctic Finland si dovrà ricredere. A dominare il primo passaggio sulla lunghissima Sarriojärvi 1 di 31,05 chilometri sono state le Hyundai ufficiali, capaci di cogliere tre delle prime 4 posizioni della classifica generale.

La PS1 è stata vinta da Ott Tanak con un gran tempo. L'estone della Hyundai ha vinto la prova in 15'57"8, precedendo di 3"6 il compagno di squadra Craig Breen. Tanak ha scelto di partire con 5 gomme Pirelli Sottozero ICE J1, dunque 4 "titolari" e una di scorta, mentre tanti altri rivali ne hanno portate 6. Ricordiamo che in questo evento tutti i piloti avranno a disposizione le stesse gomme proprio per la tipologia di fondo a cui tutti devono far fronte.

In questa prova la scelta dell'iridato 2019 ha pagato, così come l'ottima posizione di partenza in prova dovuta al ritiro al Rallye Monte-Carlo svolto a fine gennaio. Seconda posizione dunque per Craig Breen, il quale, però, si è detto non soddisfatto della sua prestazione perché avrebbe dovuto sfruttare di più l'ottima posizione di partenza.

L'unico pilota Toyota ad aver resistito all'assalto della Casa coreana è stato Kalle Rovanpera. Il giovane talento finlandese avrebbe probabilmente vinto la prova, forte della sua esperienza sulla neve e di una posizione di partenza invidiabile, ma nella parte centrale della prova è finito per incastrarsi in un banco di neve che delimitava la strada. Fortunatamente per lui è riuscito a divincolare la propria Yaris e a concludere la prova al terzo posto, staccato di 10"6.

Ottima prova di Thierry Neuville, alla seconda gara con il nuovo navigatore Martijn Wydaeghe. Il belga della Hyundai ha ottenuto il quarto tempo pur essendo partito per terzo in speciale. il suo compito in questo fine settimana sarà soprattutto mettersi alle spalle Sébastien Ogier ed Elfyn Evans, i soli a precederlo nella classifica generale Piloti dopo Monte-Carlo. Al momento la sua missione si è messa nei binari giusti, perché sia il 7 volte iridato che il gallese della Toyota sono finiti regolarmente alle sue spalle.

Evans, infatti, completa la Top 5, mentre Ogier si è dovuto accontentare della nona posizione, già staccato di 22"7 da Tanak. Il transalpino della Toyota è stato comunque autore di un'ottima prova, considerando il fatto che è stato costretto ad aprire la speciale essendo il leader del Mondiale. Purtroppo per lui, dovrà aprire anche la speciale notturna prevista per le ore 17:38.

A conferma di quanto buona sia stata la prova per le Hyundai ecco il sesto posto di Pierre-Louis Loubet, al volante della quarta Hyundai 20 Coupé WRC nelle prime 6 posizioni della classifica generale. Il francesino si è messo alle spalle la prima Ford Fiesta WRC, quella di Teemu Suninen, e la Toyota Yaris di un buon Takamoto Katsuta. Detto del nono posto di Ogier, va segnalata la buona prova di Oliver Solberg, autore della prima prova speciale della carriera su una World Rally Car.

Il norvegese è arrivato staccato di 31"1 da Tanak, ma ha commesso un errore nella parte centrale della prova finendo in un banco di neve. Ha dunque dovuto fare retromarcia e riprendere la retta via, perdendo circa una decina di secondi. Il ritorno di Lorenzo Bertelli nel WRC si è consumato in questa prova: l'aretino ha colto il 15esimo tempo al volante della Ford Fiesta WRC Plus del team Fuckmatié.

Per quanto riguarda il WRC2, tempo strepitoso per Esapeka Lappi, al volante di una Volkswagen Polo GTI R5 del team Movisport. Il finnico ha preceduto la Polo di Nikolay Gryazin e la Skoda Fabia R5 Evo del team TokSport affidata ad Andreas Mikkelsen.

Rally Arctic Finland - Classifica dopo la PS1