WRC: al Rally Arctic potrebbe correre Bertelli con la Fiesta Plus

Dal WRC manca dal Rally del Cile 2019, dunque da un ano e mezzo, ma Lorenzo Bertelli potrebbe tornare tra i protagonisti del Mondiale Rally al Rally Artic Lapland, prossimo appuntamento del WRC 2021.

L'evento che si terrà in Lapponia dal 26 al 28 febbraio è stato inserito poche settimane fa per prendere il posto del Rally di Svezia, unica gara su neve del Mondiale che però è stata cancellata a fine dicembre 2020 a causa delle preoccupanti condizioni sanitarie dovute alla pandemia da COVID-19.

Della partecipazione di Bertelli all'Arctic non v'è ancora certezza, ma ciò che è sicuro è che sia all'opera per cercare di essere al via del secondo appuntamento del Mondiale iniziato lo scorso fine settimana con il Rallye Monte-Carlo, stando a quanto confermato a Motorsport.com da una fonte vicina al team.

Bertelli, qualora dovesse correre, sarà al volante di una Ford Fiesta WRC Plus (telaio numero 2) gestita dal Fuckmatiè World Rally Team. Con quello, Bertelli ha già corso nel 2019 sia al Rally di Svezia che al Rally del Cile, suoi ultimi appuntamenti nel Mondiale, almeno sino a oggi.

Telaio 2017, ma con nuove specifiche aerodinamiche

Gli aspetti interessanti di questa partecipazione sono 2: il primo è legato al fatto che, sebbene sia un telaio - il numero 2 - che ha 4 anni, Lorenzo dovrebbe correre con una Fiesta dotata delle ultime specifiche omologate da M-Sport, dunque anche la nuova aerodinamica anteriore introdotta dal team all'89esima edizione del Rallye Monte-Carlo.

Il secondo aspetto, invece, è solo una pura curiosità, ma a suo modo rappresenta una testimonianza delle due super stagioni di M-Sport avute tra il 2017 e il 2018. Il telaio numero 2, quello con cui dovrebbe correre Bertelli all'Arctic, è stato il primo a vincere nel 2017, dunque al Rallye Monte-Carlo con Sébastien Ogier e Julien Ingrassia (foto che trovate in calce all'articolo).

Quella vittoria fu la prima di una vettura WRC Plus. Ricordiamo che Ogier e Ingrassia si imposero davanti alla Toyota Yaris di Latvala e Anttila, secondi, ma anche a Ott Tanak e Martin Jarveoja, allora compagni di squadra dell'equipaggio oggi 7 volte iridato, in M-Sport.

Ricordiamo infine che il miglior risultato ottenuto da Bertelli nella classe regina del WRC risale al Rally Guanajuato Mexico del 2016, quando, accanto a Simone Scattolin, riuscì a completare la gara all'ottavo posto correndo al volante di una Ford Fiesta RS WRC (telaio numero 47).