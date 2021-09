WRC, Rally Acropoli, PS9: Rovanpera rischia, ma è imprendibile

Kalle Rovanpera non fa sconti e vince anche la terza prova speciale della giornata al Rally dell'Acropoli. Il pilota della Toyota ha firmato lo scratch nella PS9 Bauxites di 22,97 chilometri, aumentando ulteriormente il suo vantaggio nei confronti dei diretti rivali.

Il ritmo imposto da Rovanpera a questa giornata continua a essere non sostenibile per i suoi avversari. Ott Tanak e Sébastien Ogier si sono dovuti accontentare rispettivamente del secondo e terzo tempo di speciale, staccati di 4"6 e 6"2.

Questo significa che i distacchi nella classifica generale si sono ulteriormente ampliati. Ora Rovanpera comanda con 21"4 di vantaggio su Tanak e 36"8 su Ogier, con Dani Sordo ormai a oltre 1'15" e tagliato fuori anche dalla lotta per il podio.

Va però sottolineato il grande rischio corso da Rovanpera nel penultimo settore della prova speciale 9. La sua Yaris, in uscita da una curva destrorsa, si è intraversata, finendo con la ruota posteriore sinistra in un fosso. Fortunatamente per il giovane Kalle, nel fossato non ha trovato pietre che avrebbero potuto distruggere la sospensione. Non a caso è riuscito a rientrare in prova e a completarla, addirittura ottenendo il miglior tempo.

Il secondo e ultimo brivido della speciale lo ha regalato Gus Greensmith. Il pilota del team M-Sport era intento ad approcciare un tornante sinistrorso in discesa, ma giunto al punto di frenata ha perso la sua Fiesta, finendo in testacoda. Questo gli ha fatto perdere circa 4" e ora il suo distacco dal quinto posto - occupato ancora dal compagno di squadra Fourmaux - è aumentato a 16"2.

Rally Acropoli - Classifica dopo la PS9

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC 1.55'45”0 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +21"4 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +36"8 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +1'15"8 +10" 5 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +2'21"9 6 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +2'38" 7 Mikkelsen/Edmondson Skoda Fabia R5 Evo +4'49"6 8 Bulacia/Der Ohannesian Skoda Fabia R5 Evo +4'59"7 9 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +5'28"9 +2'10" 10 Rossel/Coria Citroen C3 R5 +5'35"8