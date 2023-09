WRC | Rally Acropoli, PS9: Neuville allunga. Evans nei guai

La prima spallata è arrivata, ed è quella di Thierry Neuville. Il pilota belga di Hyundai Motorsport ha chiuso in testa alla classifica generale del Rally dell'Acropoli 2023 dopo una mattinata partita male, ma conclusasi nel migliore dei modi.

Kalle Rovanpera si è tolto la soddisfazione di vincere la Prova Speciale 9, la Eleftherochori 1 di 18,02 chilometri, l'ultima del giro mattutino, e recuperare ben 10"4 su Sébastien Ogier, che occupa la seconda posizione.

Per il finlandese questo successo potrebbe sembrare effimero, ma riapre la lotta per il secondo posto. E se Neuville dovesse ampliare ancora il suo margine sulle Toyota, pensare a un gioco di squadra con Ogier rallentato per favorire il cambio di posizioni in favore del campione del mondo in carica non è uno scenario così impensabile.

Toyota sa che deve minimizzare le perdite in ogni fine settimana in cui non riesce a portare a casa il successo, quindi Ogier potrebbe essere il sacrificato per permettere a Rovanpera di perdere meno punti possibili da quello che è il rivale più accreditato per dargli fastidio nelle ultime uscite del Mondiale. Neuville, appunto.

Il pilota di Hyundai Motorsport è stato l'unico in grado di contenere il divario da Rovanpera nell'ultima speciale della mattina, chiudendo a 1"5 da lui. L'aspetto più importante, però, è aver distanziato Ogier dopo aver lottato con lui nelle prime due speciali di oggi.

Ora il belga ha un vantaggio di 10"9 su Ogier, che dovrà cercare di mantenere - se non ampliare - nel giro pomeridiano, ma senza prendersi troppi rischi. I fondi delle prove svolte oggi sono già piuttosto rovinati, soprattutto quello della Eleftherochori, dunque dovrà stare attento ed evitare qualsiasi tipo di inconveniente.

Rovanpera, grazie al successo nella PS9, si è riportato a 12"8 da Ogier, mentre tutti gliu altri hanno distacchi abissali. Dietro il leader del Mondiale s'è consumato un avvicendamento importante, con Dani Sordo salito in quarta posizione per via di un guasto - presumibilmente al motore - sulla GR Yaris Rally1 di Elfyn Evans e Scott Martin.

L'equipaggio di Toyota si è trovato a dover affrontare gli ultimi chilometri della prova in modalità completamente elettrica per evitare di surriscaldare il motore, che già dava allarmi nel display del cruscotto. Così Sordo ne ha approfittato e, pur non essendo sino a ora autore di una prova degna di nota, è ai piedi del podio.

Difficile però che possa fare meglio di così, perché Rovanpera che lo precede ha un margine di quasi un minuto e mezzo. Evans, invece, spera di poter riprendere la gara questo pomeriggio sfruttando il Flexy-Service di fine giro.

Questa situazione può divenire interessante anche per Takamoto Katsuta, ora sesto ma staccato di 5"3 dalla Top 5 e di 11"7 dal quarto posto. Brutta mattinata per Esapekka Lappi, che ha dovuto far fronte a una foratura (per via di un'enorme roccia trovata in traiettoria) e del malfunzionamento del freno a mano. Il finlandese ha chiuso la mattinata settimo, con più di mezzo minuto di vantaggio su Ott Tanak.

Yohan Rossel continua a comandare le operazioni nel WRC2, ma la sua leadership non è così salda. Alle sue spalle, dopo il ritiro di Marco Bulacia autore di un incidente (equipaggio OK), è salito Gus Greensmith con la prima Skoda Fabia RS Rally2. Il francese di Citroen Racing può gestire un margine di 7"6, ma il britannico è in piena rimonta. Terzo posto per Sami Pajari, non esente da guai nel corso delle prime 9 prove, ma ora terzo nella classifica di categoria davanti ad Andreas Mikkelsen.

Il giro mattutino dell'Acropoli termina qui. Il rally riprenderà questo pomeriggio con la PS10, la Pavliani 2 di 24,25 chilometri. La prima vettura, ossia la Ford Puma Rally1 di Jourdan Serderidis e Frédéric Miclotte, entrerà in speciale alle ore 13:08 italiane.

WRC 2023 - Rally Acropoli - Classifica dopo la PS9

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 1h42'58”4 2 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +10"9 3 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +23"7 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1'48"0 5 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1'54"4 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'59"7 7 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +3'52"4 8 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +4'26"9 +3'40" 9 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +6'29"8 10 Greensmith/Andersson Skoda Fabia RS Rally2 +6'37"4