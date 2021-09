WRC, Rally Acropoli, PS8: Rovanpera concede il bis

La marcia di Kalle Rovanpera non accenna a fermarsi. Il pilota della Toyota ha vinto anche la Prova Speciale 8 del Rally Acropoli, la Gravia di 24,82 chilometri, infliggendo ancora distacchi considerevoli a tutti.

Il finnico della Toyota ha preceduto di 7"5 Ott Tanak, primo degli inseguitori nella classifica generale, e di 13"9 Sébastien Ogier, terzo in classifica. Ciò significa che, almeno in questo momento, nessuno ha il passo per poter sovvertire ciò che la gara ha detto sino a ora: Rovanpera, sugli sterrati della Grecia, quest'anno è il più forte.

Con questo risultato Kalle ha aumentato il suo vantaggio in classifica generale nei confronti di Ott Tanak e Sébastien Ogier, staccati rispettivamente di 16"8 e 30"6.

Niente da fare nemmeno per Dani Sordo: le sue velleità di recuperare nei confronti di Ogier stanno svanendo prova dopo prova. Al momento lo spagnolo della Hyundai non sembra avere il passo per recuperare sul francese e regalare al team di Alzenau punti importanti nella lotta al Costruttori.

Si infiamma invece il duello per il quinto posto. Una lotta fratricida tra i due piloti ufficiali del team M-Sport. In questa PS8 Gus Greensmith ha fatto meglio rispetto ad Adrien Fourmaux di 6"7, ciò significa che il margine del francese nella generale si è assottigliato ulteriormente. I due sono divisi da 14"4, mentre a inizio giornata il margine di Fourmaux era di 29"1.

Dopo aver dato lo strappo nella prima prova di oggi, Andreas Mikkelsen ha voluto controllare il suo vantaggio nel WRC2 nei confronti del compagno di squadra Marco Bulacia Wilkinson. Il boliviano ha fatto meglio del norvegese in questa prova, ma per appena 1". L'ex pilota di Volkswagen, Citroen e Hyundai ha ora un margine di 11" netti.

Rally Acropoli - Classifica dopo la PS8

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC 1.42'00”7 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +16"8 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +30"6 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +58"2 +10" 5 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +1'54"5 6 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +2'08"9 7 Mikkelsen/Edmondson Skoda Fabia R5 Evo +4'02"8 8 Bulacia/Der Ohannesian Skoda Fabia R5 Evo +4'13"8 9 Ingram/Whittock Skoda Fabia R5 Evo +4'45"8 10 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +5'13"9