WRC | Rally Acropoli, PS6: Loubet si ripete e allunga!

La gioia della prima vittoria di speciale in carriera nel WRC ha evidentemente galvanizzato Pierre-Louis Loubet, tanto da portarlo a sfruttare perfettamente la posizione di partenza per vincere anche la Prova Speciale 6, la Livadia di 21,03 chilometri e rendere più solida la sua prima posizione nella classifica generale del Rally dell'Acropoli.

Il pilota francese di M-Sport ha fermato il cronometro in 13'01"3, facendo meglio di 3"6 nei confronti di Esapekka Lappi, primo degli inseguitori nella classifica generale. Il finlandese di Toyota Racing ha superato Sébastien Loeb e ora è secondo nella classifica generale.

I due sono ancora molto vicini, perché il 9 volte iridato ha uno svantaggio di appena mezzo secondo dal rivale. In tutto questo, però, a trarre vantaggio dalla posizione di partenza nella prova è sempre Loubet, il quale ora potrà gestire un margine di 7"8 su Lappi.

Thierry Neuville, invece, si allontana dalla lotta per il podio. I suoi tempi, se comparati con i piloti che partono in prova poco prima e poco dopo, sono molto competitivi. Ma il vantaggio di chi parte alla fine - ossia proprio Loubet, Loeb e Lappi - in questo evento è così grande da non lasciare spazio a repliche.

Il belga di Hyundai Motorsport, inoltre, non è contento del bilanciamento della sua i20 N Rally1. Cercherà di porre rimedio prima dell'ultima prova odierna e domani cercherà di recuperare secondi preziosi per tentare di tornare in lotta per il podio e, perché no, magari per la vittoria.

Buona ripresa di Gus Greensmith, quinto di speciale poco dietro al compagno di squadra Craig Breen, mentre continuano a faticare in maniera evidente sia Kalle Rovanpera che Ott Tanak. Il leader del Mondiale è stato staccato di 22"6 da Loubet, mentre Tanak ha fatto poco meglio, ma fermandosi a 19"7.

Proprio per questo motivo sia Dani Sordo che Elfyn Evans hanno guadagnato una posizione nella classifica generale. Ora lo spagnolo è quinto davanti al gallese di Toyota Racing, mentre l'estone, vincitore degli ultimi 2 eventi del WRC, è scivolato in settima piazza.

Rally Acropoli 2022 - Classifica generale dopo la PS6

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 58'13”1 2 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +7"8 3 Loeb/Galmiche Ford Puma Rally1 +8"3 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +16"2 5 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +26"3 6 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +33"0 7 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +33"5 8 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +35"4 9 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +52"9 10 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'30"2