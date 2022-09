WRC | Rally Acropoli, PS5: Loubet vola ed è il nuovo leader!

Se M-Sport sta vivendo una delle giornate più belle degli ultimi 5 anni, Pierre-Louis Loubet ha coronato due sogni nel medesimo momento, vincendo la sua prima prova speciale della carriera nel WRC e andando in testa in solitaria in un evento del Mondiale Rally.

Il pilota francese ha ottenuto il miglior tempo nella Prova Speciale 5 del Rally Acropoli, la Dafni di 13,99 chilometri, battendo di 3"3 il primo dei rivali: Esapekka Lappi. Questo assieme alla speciale difficoltosa di Sébastien Loeb lo ha portato in testa alla classifica generale.

Loubet è stato bravo a seguire perfettamente le linee disegnate dai piloti entrati in prova prima di lui e a non commettere errori. Sébastien Loeb, invece, ha perso il primato per essere finito lungo in staccata prima di un tornante, mancandolo completamente.

Fortunatamente per il 9 volte iridato l'errore non lo ha portato al ritiro. E' infatti riuscito a ripartire, perdendo però 9"9 dal compagno di squadra francese. Ora Loubet ha un vantaggio di 1"9 su Loeb nella classifica generale quando mancano 2 prove alla fine della prima tappa.

Cambiano le posizioni anche per ciò che riguarda l'ultimo gradino del podio, con Esapekka Lappi che ha superato Thierry Neuville e ora è terzo, ad appena 4"2 da Loubet. La lotta per la prima posizione è però aperta, perché Neuville è quarto ma staccato di soli 4"9 e continua a essere il pilota più veloce tra quelli che entrano per primi in speciale.

Craig Breen, invece, può mangiarsi le mani per la foratura patita la prova precedente. In questa ha firmato il terzo tempo e avrebbe avuto la possibilità di lottare per il podio. Le Ford Puma Rally1 in generale stanno mostrando un passo considerevole, mentre ci si attendeva di più da Dani Sordo, solo sesto di stage e nella generale.

Grandi difficoltà sia per Kalle Rovanpera che per Ott Tanak, costretti a entrare in prova per primo e secondo. Il leader del Mondiale è addirittura 11esimo, fuori dalla Top 10. Tanak, invece, è nono.

Rally Acropoli 2022 - Classifica generale dopo la PS5

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 45'11”8 2 Loeb/Galimche Ford Puma Rally1 +1"9 3 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +4"2 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +4"9 5 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +13"8 6 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +15"4 7 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +15"5 8 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +25"7 9 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +30"3 10 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'12"6