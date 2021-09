WRC, Rally Acropoli, PS4: Neuville nei guai con il servosterzo KO

Dalla Tyre Fitting Zone il Rally Acropoli 2021 è stato palcoscenico di un altro colpo di scena che rischia di aver deciso il Mondiale Piloti WRC. Dopo i problemi alla trasmissione accusati da Elfyn Evans, Thierry Neuville ha dovuto fare i conti con il fato avverso.

Il belga della Hyundai, che ha sofferto di qualche problema sin dalle prime 2 prove della giornata, ha dovuto constatare la rottura del servosterzo sulla sua Hyundai i20 Coupé WRC Plus. Il belga, assieme al navigatore Martijn Wydaeghe, ha provato a riparare il guasto, arrivando però al Controllo Orario della PS4 in ritardo di 24 minuti.

La penalità, come da regolamento, è arrivata puntuale. 4 i minuti di penalità e, come se non bastasse, ha dovuto aggiungerne altri 2 accumulati in prova a causa del guasto al servosterzo. Per lui una giornata da dimenticare dopo la grande vittoria ottenuta il mese scorso a Ypres.

Con Evans e Neuville praticamente fuori dai giochi in questo weekend, Sébastien Ogier vede avvicinarsi quello che sarebbe l'ottavo titolo iridato della sua carriera nel WRC. I suoi principali rivali per il titolo hanno dovuto affrontare diverse sfortune, mentre lui si trova in terza posizione nella classifica generale dell'evento, a 7"5 dal leader Kalle Rovanpera.

A tal proposito, la PS4 Aghii Theodori 2 di 17,54 chilometri è stata vinta proprio dal leader del rally, Kalle Rovanpera, con 8 decimi di vantaggio su Ott Tanak. Questo ha reso un po' più salda la leadership della giovane stella finlandese, ma Tanak lo segue ad appena 3"8.

Dani Sordo si conferma al quarto posto, mentre sia Adrien Fourmaux che Gus Greensmith sono riusciti a conquistare una posizione nella generale grazie al problema che ha rallentato Neuville. Il francese e il britannico sono rispettivamente quinto e sesto nella generale.

Guai anche per Pierre-Louis Loubet, il quale è stato costretto a fermarsi lungo la prova speciale per sostituire una gomma forata. Il francesino ha perso 2'48" da Rovanpera ed è scivolato fuori dalla Top 10.

Cambia il leader della classifica WRC2. Oliver Solberg, sino a questo momento in testa con la nuova Hyundai i20 N Rally2, si è fermato nel corso della PS4 lasciando il primo posto di categoria ad Andreas Mikkelsen. Il pilota del team TokSport Skoda sta lottando contro il solo Marco Bulacia Wilkinson, perché Mads Ostberg è fuori causa sin dalla prima prova speciale a causa di un guasto al differenziale anteriore. Ora il norvegese di Citroen Racing è costretto a correre con la sola trazione posteriore della sua C3 R5.

Rally Acropoli - Classifica dopo la PS4