WRC, Rally Acropoli, PS3: Rovanpera leader. Evans, cambio KO

Arriva il primo colpo di scena al Rally dell'Acropoli 2021, nono appuntamento del WRC. Nella Prova Speciale 3, la Loutraki di 19,40 chilometri Elfyn Evans è stato costretto a rallentare sin dal via a causa di un guasto verificatosi nel corso del trasferimento dalla PS2.

Il pilota gallese si è fermato tra la PS2 e la PS3 per cercare di risolvere il problema. Questa scelta - doverosa - lo ha portato ad arrivare in ritardo al Controllo Orario della PS3 in ritardo di 4 minuti. La penalità di 40" è stata inevitabile. Ma il peggio è arrivato in prova, quando un probabile guasto alla trasmissione lo ha portato a perdere oltre 1 minuto e 14".

La rottura sulla sua Yaris non è ancora stata ufficializzata dal team, ma il cambio è rimasto bloccato per tutta la prova in sesta marcia. Così uno dei tre pretendenti al titolo iridato si è trovato costretto ad alzare bandiera bianca.

Ricordiamo poi che oggi i piloti non potranno contare sul Service di metà giornata. Per cui l'idea di vedere Evans ritirarsi al termine di questa prova non è così peregrina.

Per una Toyota in difficoltà, eccone una che invece ha mostrato di poter volare in questo weekend. E' quella di Kalle Rovanpera. Il finnico ha vinto la PS3 con 2"1 di vantaggio nei confronti della prima Hyundai i20 Coupé WRC, quella di Dani Sordo e Candido Carrera.

Grazie a questo risultato Rovanpera è salito in testa alla classifica generale dell'evento davanti a Ott Tanak, terzo nella PS3 a 5"3 dal pilota della Toyota.

Sébastien Ogier ha così perso 2 posizioni, scivolando in terza dopo aver comandato la gara per 2 speciali. Però, per lui in questa prova ci sono state solo buone notizie. Elfyn Evans è praticamente fuori dai giochi per il Mondiale Piloti con il problema alla trasmissione verificatosi in questa prova. Thierry Neuville, invece, continua a faticare.

Il belga della Hyundai, pur avendo fatto qualche buon cambio d'assetto, non è ancora contento della sua vettura tanto da perdere altri secondi nei confronti di Ogier. Inoltre la scelta di portare 2 gomme di scorta non si è verificata la migliore possibile.

Rally Acropoli - Classifica dopo la PS3

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC 27'15”0 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +3"0 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +4"3 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +17"9 +10" 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +18"7 6 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +28"6 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +35"1 8 Loubet/Haut-Labourdette Hyundai i20 Coupé WRC +50"1 9 Mikkelsen/Edmondson Skoda Fabia R5 Evo +1'16"2 10 Bulacia/Der Ohannesian Skoda Fabia R5 Evo +1'19"2