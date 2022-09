WRC | Rally Acropoli, PS2: Loeb è magico e va in testa

Dalla nebbia creata dalla polvere della Loutraki 1, la Prova Speciale 2 del Rally dell'Acropoli 2022, è sbucata la Ford Puma Rally1 numero 19, quella di Sébastien Loeb e Isabelle Galmiche.

L'equipaggio di M-Sport ha colto un incredibile successo di speciale navigando in modo perfetto tra le insidie create dalla polvere alzata dalle vetture e ha colto il miglior tempo di speciale in 12'26"8, precedendo di 8 decimi i compagni di squadra Pierre-Louis Loubet e Vincent Landais.

Loeb, entrato in prova con un percorso già pulito dalle vetture che lo hanno preceduto, è stato però il migliore a prendere le misure alla polvere, guaio che ha dato fastidio a gran parte dei partenti questa mattina.

Quello che ha detto Neuville a fine prova è vero: con il sole basso e con poco distacco tra le vetture, il problema della polvere è stato inevitabile. Un vero peccato, sebbene da questa situazione abbia potuto fare la differenza Loeb.

Ottima prova per Pierre-Louis Loubet, il quale ha approfittato a sua volta dell'ottima posizione di partenza per firmare il secondo tempo di prova e salire al quarto di speciale.

Si confermano competitive le Hyundai i20 N di Ott Tanak e Thierry Neuville, rispettivamente terza e quinta in prova e terza e quarta nella generale. I primi tre della classifica sono racchiusi in appena 1"7, con Loubet sornione a 2"2.

In difficoltà Kalle Rovanpera, il quale lamenta un assetto non buono per poter fare la differenza aprendo le speciali di giornata. Ma è andata peggio a Takamoto Katsuta, il quale ha perso quasi mezzo minuto per via di note molto lente e, dunque, inadeguate alla reale conformazione della prova.