WRC | Rally Acropoli, PS13: Neuville chiude in testa. 1-2-3 Hyundai

Una giornata iniziata in salita è invece finita come meglio non avrebbe potuto, almeno per Hyundai Motorsport. Thierry Neuville si trova in testa al Rally dell'Acropoli, decimo appuntamento del WRC 2022, dopo essere partito quarto in mattinata e aver sovvertito pronostici e classifiche che fino a ieri lo vedevano addirittura fuori dal podio.

Il pilota belga ha vinto oggi 3 speciali sulle 6 disputate, ha superato 2 avversari in una prova speciale ed è stato aiutato anche dal problema che ha costretto al ritiro Sébastien Loeb.

Da quel momento in poi Neuville è stato imprendibile. Solo un allarme legato alle temperature della batteria gli ha consigliato di prendersi meno rischi e di gestire il suo vantaggio. E' riuscito a farlo bene anche nell'ultima speciale, vinta dal suo compagno di squadra Ott Tanak.

L'estone ha ottenuto il miglior tempo nella PS13 con il crono di 16'50"8, precedendo di 6"3 proprio il leader del rally. Con questo risultato il divario nella classifica generale tra i due compagni di squadra è di 27"9 quando mancano 3 speciali alla fine dell'evento (45 chilometri circa).

In tutto questo, Hyundai, può sorridere anche per il terzo posto agguantato da Dani Sordo proprio nel pomeriggio, sfruttando un guasto alla pompa della benzina sulla Toyota GR Yaris Rally1 di Esapekka Lappi. Ora il team di Alzenau occupa interamente il podio, ma questo non è del tutto al sicuro.

Grazie a un'ottima prestazione proprio nell'ultima prova di oggi, Elfyn Evans si è avvicinato sensibilmente al nativo di Torrelavega e ora lo vede a 7"1. Sordo ha cercato di gestire le gomme, consumate nello sforzo di ottenere un buon risultato nella prova speciale più lunga della giornata (la Pyrgos di 33,20 chilometri).

Evans, però, è l'unico pilota Toyota in grado di poter dire la propria per una posizione che conta. Takamoto Katsuta è solo settimo, staccato di quasi 5 minuti dal battistrada. Kalle Rovanpera è ben al di fuori della Top 10 dopo l'incidente che lo ha visto protagonista in mattinata.

Buona la quinta posizione di Pierre-Louis Loubet, anche se il francese può recriminare per un problema al motore che nel corso della giornata lo ha costretto a rallentare di molto il suo ritmo, perdendo il podio, oltre a una gomma delaminata. Sesta piazza invece per Craig Breen, il quale si trova staccato di poco più di un minuto dal compagno di squadra.

Arriva un colpo di scena importante nel WRC2 proprio nell'ultima prova della giornata. Emil Lindholm e Reeta Hamalainen, equipaggio del team TokSport Skoda, continuano a dominare la categoria, ma i primi inseguitori sono cambiati.

Teemu Suninen e Mikko Markkula sono stati costretti a fermarsi in prova e, dunque, a cedere la seconda posizione in classifica a Nikolay Gryazin. Il pilota russo ha un ritardo di 44"6 dall'equipaggio finnico. Sale in terza posizione un Yohan Rossel anonimo nel corso di questo fine settimana.

La seconda tappa del Rally del'Acropoli termina qui. Domani l'evento greco riprenderà con la terza e ultima tappa che scatterà con la Prova Speciale 14, la Eleftherochori 1 di 16,90 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 08:08 italiane.

Rally Acropoli 2022 - Classifica generale dopo la PS13

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 3h06'34”4 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +27"9 3 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +52"9 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1'00"0 5 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +2'40"1 6 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +3'47"1 7 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +4'41"2 8 Lindholm/Hamalainen Skoda Fabia Rally2 Evo +5'58"4 9 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia Rally2 Evo +6'43"0 10 Rossel/Sarreaud Citroen C3 Rally2 +7'27"8