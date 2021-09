WRC, Rally Acropoli, PS11: Ogier si avvicina al secondo posto

Anche la PS11 del Rally dell?Acropoli 2021 è stata vinta da una Toyota, ma in questo caso non è stata quella di Kalle Rovanpera, bensì quella del comapagno di squadra Sébastien Ogier.

Il 7 volte iridato ha vinto la PS11, la Pavliano 2 di 24,25 chilometri, battendo di appena 1"1 il primo avversario: Ott Tanak. Questo risultato è per Ogier molto importante, perché lo ha fatto avvicinare ulteriormente alla seconda posizione della classifica generale proprio detenuta dall'estone di Hyundai motorsport.

Tra i due ci sono ora 2"5 quando manca appena una speciale al termine della giornata e Ogier intravede la possibilità di centrare una grande seconda posizione nella generale che lo avvicinerebbe ulteriormente al secondo titolo iridato consecutivo con Toyota, nonché l'ottavo della sua carriera.

Rovanpera, in questa prova, ha iniziato ad amministrare il suo cospicuo vantaggio. I 34"6 su Tanak hanno portato il finnico a decidere di non puntare a vincere la quinta speciale, ma a pensare di portare a casa la seconda vittoria in carriera dopo una mattinata pressoché perfetta.

Si cristallizza invece la lotta per la quinta posizione, con Adrien Fourmaux che è riuscito a fare meglio di Gus Greensmith e a riportare il suo vantaggio nei confronti del compagno di squadra a 20"1.

Elfyn Evans è rientrato in Top 10 e attualmente occupa la settima posizione, mentre Thierry Neuville è arrivato a un passo dalla zona punti. Davanti a lui c'è Yohan Rossel e già nella prossima prova dovrebbe riuscire a tornare nelle prime 10 posizioni.

Rally Acropoli - Classifica dopo la PS11

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC 2.26'07”0 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +34"6 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +37"1 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +1'48"4 +10" 5 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +2'55"2 6 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +3'15"3 7 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +5'43"5 +2'10" 8 Mikkelsen/Edmondson Skoda Fabia R5 Evo +6'23"0 9 Bulacia/Der Ohannesian Skoda Fabia R5 Evo +6'26"2 10 Rossel/Coria Citroen C3 R5 +7'25"8