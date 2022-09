WRC | Rally Acropoli, PS11-12: Lappi va KO. Ora è tripletta Hyundai

Thierry Neuville è ripartito forte anche nel giro pomeridiano del sabato al Rally dell'Acropoli facendo segnare il miglior tempo nella Pyrgos 2 di 33,20 chilometri, il secondo passaggio sulla prova più lunga della giornata.

Il belga ha fermato il cronometro in 24'54"1, precedendo di 2"4 la GR Yaris Rally1 di Elfyn Evans e Scott Martin. Neuville è stato eccellente sino a tre quarti di prova, poi sul suo dashboard si è acceso un allarme legato all'eccessivo surriscaldamento delle batterie.

Non a caso al termine della speciale non si è fermato per le consuete interviste. La stessa situazione è stata vissuta da Ott Tanak e Martin Jarveoja, quarto di speciale, e da Dani Sordo e Candido Carrera, terzi nella PS11.

Una situazione che ha coinvolto dunque tutte e tre le Hyundai i20 N Rally1 in gara e che rischia di avere delle ripercussioni importanti sulla classifica generale. Il pomeriggio dell'Acropoli è bollente a causa delle temperature altissime e le vetture iniziano a soffrire di questa situazione.

Nella prova, sebbene Tanak abbia firmato il quarto tempo, il pilota di Hyundai Motorsport non è riuscito a guadagnare oltre un decimo nei confronti di Esapekka Lappi, pilota con cui si sta giocando il secondo posto nella classifica generale dell'evento.

Evans, invece, è riuscito a rendere più solida la quinta posizione a causa del ritiro di Gus Greensmith. Il pilota britannico di M-Sport era autore sino a qui di una giornata molto competitiva, ma un guasto al motore sulla sua Ford Puma Rally1 lo ha costretto a fermarsi dopo poco più di un chilometro dal via della stage.

Per questo motivo Pierre-Louis Loubet (che sta facendo i conti a sua volta con un problema al motore), Craig Breen e Takamoto Katsuta hanno guadagnato una posizione nella classifica generale.

Interessante il tempo di Emil Lindholm: il finlandese che sta dominando la classe WRC2 in questo weekend. Nonostante una breve uscita di pista è comunque riuscito a firmare il miglior tempo e a mantenere Teemu Suninen distanziato di 25"3.

Rally Acropoli - PS12: a Sordo la stage

Hyundai Motorsport continua a fare incetta di vittorie di prove speciali al Rally dell'Acropoli 2022. Questa volta è toccato a Dani Sordo firmare il miglior tempo.

Lo spagnolo lo ha fatto nella PS12, la Perivoli 2 di 17,42 chilometri, mettendosi alle spalle il compagno di squadra Ott Tanak con un margine di 1"7.

Per Sordo, però, la vittoria della prova non è la cosa più importante avvenuta negli ultimi minuti. Esapekka Lappi, pochi chilometri dopo aver preso il via della stage, è stato costretto a fermarsi.

Il finnico di Toyota Racing ha avvertito un improvviso calo di potenza della sua GR Yaris Rally1. Pochi istanti dopo il pilota ha messo una mano sulla sua sinistra, come a immaginare un guasto che già era capitato qualche anno fa a Jari-Matti Latvala.

Allora fu un problema alla pompa della benzina a fermare il finnico e anche questa volta potrebbe essere lo stesso problema ad aver fermato l'ex pilota di Citroen Racing e M-Sport.

Con il ritiro di Lappi, Sordo è salito in terza posizione, regalando a Hyundai una tripletta provvisoria che può far sognare il team che ha sede ad Alzenau.

Intanto Thierry Neuville, anche per via degli allarmi legati alle temperature troppo alte della batteria, ha deciso di iniziare ad amministrare il suo vantaggio. Una scelta saggia, considerando le insidie delle prove e il grande caldo che, in realtà, sta mettendo in difficoltà non solo le i20 N Rally1, ma anche tutte le altre vetture ibride.

Rally Acropoli 2022 - Classifica generale dopo la PS12

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 2h49'37”3 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +34"2 3 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +42"9 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +58"2 5 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +2'16"7 6 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +3'28"2 7 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +4'04"2 8 Lindholm/Hamalainen Skoda Fabia Rally2 Evo +5'13"4 9 Suninen/Markkula Hyundai i20 N Rally2 +5'43"4 10 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia Rally2 Evo +5'56"3