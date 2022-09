WRC | Rally Acropoli, PS1: Neuville padrone sull'asfalto

Thierry Neuville sa che ha qualcosa da farsi perdonare e da perdonare a se stesso, anche per questo ha iniziato nel migliore dei modi il "Rally degli dei", il Rally dell'Acropoli, decimo appuntamento del WRC 2022.

Il pilota belga, specialista dell'asfalto e delle Super Speciali, ha colto il crono di riferimento della prima prova che ha delineato la prima classifica della gara, la EKOSSS Olympic Stadium di 1,95 chilometri, in 1'58"4.

Nella sua sfida, Neuville ha annichilito in 1 vs 1 Elfyn Evans - ottavo nella classifica assoluta - e nella generale ha preceduto di appena un decimo di secondo uno splendido Teemu Suninen.

Il finlandese, anche lui pilota di Hyundai Motorsport, è al volante di una i20 N Rally2, eppure grazie alla conformazione della prova ha sfiorato la vittoria con una grande prestazione. Il secondo posto assoluto lo porta comunque a essere il leader nella classe WRC2.

Tornando alla classifica generale, Dani Sordo ha dato prova di voler fare bene questo weekend centrando il terzo tempo, a 1" da Neuville. Dietro di lui la prima Ford Puma Rally1, quella di Sébastien Loeb. L'alsaziano, che in mattinata aveva dovuto rinunciare a un giro nello Shakedown per un problema tecnico, è quarto.

La prima Toyota GR Yaris Rally1 in classifica è quella di Esapekka Lappi. Il finnico è stato autore di un errore poco dopo la discesa dal ponticello: nell'atterraggio violento ha bloccato le ruote e ha perso la vettura, finendo per colpire le barriere esterne in cemento armato. Fortunatamente per lui l'impatto non ha danneggiato la sospensione posteriore sinistra ed è stato in grado di concludere la prima prova al quinto posto, a pari merito con Craig Breen (M-Sport).

Buona prova di Pierre-Louis Loubet, settimo, davanti a Elfyn Evans e al compagno di squadra Gus Greensmith. Solo 11esimo Takamoto Katsuta, il quale, però, ha preferito essere molto cauto per non ripetere l'errore fatto pochi minuti prima da Esapekka Lappi.

Se al finnico di Toyota è andata molto bene, per Andreas Mikkelsen la PS1 è stata sportivamente drammatica. Pochi metri dopo il via, affrontato il ponticello, il leader del WRC2 è atterrato troppo violentemente, bloccando le ruote posteriori. La dinamica è stata uguale a quella che ha portato Lappi contro le barriere, ma Mikkelsen è stato più sfortunato.

Lappi ha sbattuto con la posteriore sinistra, mentre Andreas è finito per colpire le barriere con l'anteriore sinistra, rompendo non solo la carrozzeria, ma anche il braccetto dello sterzo. A quel punto l'ex pilota di Hyundai ha deciso di ritirarsi per provare a usufruire del Service e rientrare in gara. Senza il ritiro in prova non avrebbe potuto avere possibilità di un aiuto da parte dei meccanici per riparare il danno: il prossimo Service è infatti previsto domani sera.

La prima tappa del Rally dell'Acropoli proseguirà domattina con la Prova Speciale 2, la Loutraki 1 di 17,95 chilometri. La prima vettura che entrerà in prova, ovvero la Toyota GR Yaris Rally1 di Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen, lo farà alle ore 06:53 italiane.