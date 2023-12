L'intensa battaglia tra Lancia e Audi nel Campionato del Mondo di Rally del 1983 sarà protagonista di un nuovo film della Lionsgate. Race for Glory: Audi vs Lancia è incentrato sugli eventi reali dell'intensa rivalità tra i due team che si contendevano il titolo costruttori.

Diretto da Stefano Mordini (Il testimone invisibile e Acciaio), il film si concentrerà sulla storia di "Davide contro Golia". Ecco tutto quello che c'è da sapere su Race for Glory: Audi vs Lancia prima della sua uscita:

Qual è la data di uscita di Race For Glory: Audi Vs Lancia?

Race For Glory: Audi Vs Lancia uscirà il 5 gennaio 2024. Il film è ispirato alla vera rivalità tra Audi e Lancia nel Campionato mondiale di rally del 1983.

Come guardare Race For Glory: Audi Vs Lancia

Race For Glory: Audi Vs Lancia uscirà nelle sale statunitensi il 5 gennaio, ma sarà disponibile anche su richiesta e sulle piattaforme di streaming digitale. In Italia l'uscita è curata da Medusa e arriverà nelle sale giovedì 29 febbraio 2024.

Chi sarà il protagonista di Race For Glory: Audi Vs Lancia?

L'attore Daniel Brühl sarà il protagonista di Race For Glory: Audi Vs Lancia nei panni dell'ingegnere tedesco Roland Gumpert, che ha contribuito ad assicurare 24 vittorie nei rally e due titoli di campione del mondo di rally al team Audi sotto la sua guida come direttore di gara. Brühl è un volto familiare per alcuni dopo aver interpretato il tre volte campione del mondo di Formula 1 Niki Lauda nel film del 2013, Rush. L'attore ispano-tedesco è apparso anche in Captain America: Civil War e Inglorious Basterds.

Anche l'attore italiano Riccardo Scamarcio sarà protagonista di Race For Glory: Audi Vs Lancia nel ruolo di Cesare Fiorio, l'ex team manager della squadra Lancia nel WRC. Fiorio è anche l'ex direttore sportivo della Ferrari in Formula 1 e ora è un commentatore televisivo. Scamarcio ha già recitato in John Wick: Chapter 2, The Summer House e L'ultimo Paradiso.

Photo by: Motorsport Images Attilio Bettega, Maurizio Perissinot, Lancia 037 Rally

Il film sarà interpretato anche da Volker Bruch nei panni del pilota tedesco di rally e corse automobilistiche Walter Röhrl. Dopo aver guidato per Fiat, Opel, Lancia e Audi, Röhrl ha ottenuto 14 vittorie, tra cui due titoli del Campionato del Mondo Rally e la classe GTP +3.0 nella 24 Ore di Le Mans.

Race For Glory: Audi Vs Lancia vede anche la partecipazione di Katie Clarkson-Hill, Bruno Gouery ed Esther Garrel.

Di cosa parla Race For Glory: Audi Vs Lancia?

Race For Glory: Audi Vs Lancia racconta la storia reale del Campionato del Mondo di Rally del 1983. L'Audi era la favorita per dominare la stagione con la sua Quattro, un'auto a quattro ruote motrici, contro la 037 a due ruote motrici della Lancia.

L'Audi Quattro entrò in produzione nel 1980 seguendo un progetto simile a quello di un veicolo prodotto dalla Volkswagen per l'esercito tedesco, la coupé Tipo 183 Iltis. La vettura aveva fatto vincere all'Audi il titolo costruttori nella stagione 1982, mentre i piloti del team Michèle Mouton e Hannu Mikkola si erano piazzati al secondo e terzo posto nella gara piloti.

Anche la Lancia debuttò con la 037 nel 1982, ma non ebbe molto successo e la squadra finì in fondo alla griglia. Il pilota tedesco Walter Röhrl ottenne la vittoria del campionato con la Opel prima di unirsi a Lancia per il Campionato del Mondo Rally 1983.

La Lancia si presentò al campionato con Walter Röhrl e Markku Alén alla guida della sua squadra di sette piloti. La coppia avrebbe dovuto affrontare i vincenti Michèle Mouton e Hannu Mikkola, che guidavano insieme agli undici piloti Audi con le loro Quattro A1 e A2.

L'Audi arrivò invece con fondi molto consistenti ed ebbe l'opportunità di continuare a sviluppare la propria vettura nel corso della stagione sotto la guida dell'ingegnere tedesco Roland Gumpert. La Lancia era guidata da Cesare Fiorio, che era il team manager, ma la squadra era la sfavorita della stagione, con un budget inferiore rispetto alla rivale.

Photo by: Motorsport Images Hannu Mikkola, Arne Hertz, Audi Quattro A1

L'azienda italiana aveva già vinto il WRC per quattro volte, oltre a partecipare alla Formula 1. In precedenza, la squadra aveva gestito le Lancia Stratos e Fulvia, che le avevano permesso di vincere più volte nei rally.

La prima gara del Campionato del Mondo Rally 1983 si svolse in una Montecarlo innevata, dove la Lancia 037 sembrava essere in svantaggio rispetto alla rivale Audi.

"Credo che la sorpresa più grande sia stata per noi vincere la gara di Monte Carlo - disse Fiorio - Era il primo evento dell'anno e normalmente era un rally che avremmo dovuto perdere a causa della neve, ma siamo riusciti a portarlo a casa in qualche modo. In quel momento abbiamo capito di essere competitivi".

Fiorio aveva ordinato 300 tonnellate di sale dall'Italia e lo aveva sparso sulle diverse PS del percorso, sciogliendo la neve. La squadra potè quindi utilizzare pneumatici slick e cambiare le gomme nelle fasi centrali del rally per sfruttare al meglio le strade asciutte.

Audi non era a conoscenza dello scioglimento della neve e montò pneumatici da neve, scoprendo che gran parte delle strade erano pulite. Questa tattica della Lancia le permise di guadagnare 11 minuti di vantaggio alla fine del rally, assicurandole la vittoria.

Le due squadre vinsero 10 delle 12 gare disputate e conquistarono 30 dei 36 podi del campionato. La Lancia si aggiudicò il campionato costruttori 1983 per la prima volta dopo le tre vittorie consecutive ottenute tra il 1974 e il 1976, nonostante la scelta di non correre in diversi eventi del calendario.

L'Audi aveva fatto una leggera rimonta verso la seconda metà della stagione, vincendo tre dei quattro eventi finali, ma non fu sufficiente perché Lancia si aggiudicò il titolo con due gare di anticipo. La vittoria della Lancia con la 037 fu anche l'ultima volta che una vettura a due ruote motrici regina del WRC.

Altri film sul WRC

Con Race for Glory: Audi Vs Lancia non è la prima volta che il WRC viene immortalato per il cinema e la TV. Nel 2021, la vita e la carriera di Michele Mouton sono state oggetto di un documentario originale di Sky, "Queen of Speed".

Racconta la storia di come la Mouton abbia lottato per competere in uno sport automobilistico dominato dagli uomini durante gli anni '70 e '80, che l'ha vista vincere quattro gare del WRC, diventando l'unica donna ad averlo fatto.

Photo by: Motorsport Images Markku Alen, Ilkka Kivimaki, Lancia Rally 037

Il documentario è disponibile su Sky Documentaries e su NOW TV e contiene un resoconto personale della stessa Mouton, oltre a interviste con la copilota Fabrizia Pons e con i rivali Ari Vatanen e Walter Rohrl.

RedBull TV propone anche un documentario intitolato Sebastien Ogier - The Final Season. Il filmato, della durata di 80 minuti, analizza la stagione 2021 del francese, la sua ultima stagione WRC della carriera.

"Sono stato molto critico su vari dettagli per mantenere la massima accuratezza possibile, ma è sempre una sfida inserire 15 anni di carriera in un'ora e 20 minuti. Ma sono molto soddisfatto", ha detto a Motorsport.com.

Il documentario analizza l'intera carriera di Ogier, che ha ricevuto il suo primo go-kart all'età di otto anni e sognava di seguire le orme di Ayrton Senna. Alla fine, le realtà finanziarie hanno portato il francese a decidere di intraprendere una carriera nel rally, che ha portato a quattro titoli WRC consecutivi tra il 2013 e il 2016.