WRC: presentato il team Hyundai 2020. L'obiettivo è vincere tutto

Per vincere il primo titolo nel WRC, Hyundai Motorsport ha dovuto attendere 6 stagioni. Ora, però, non vuole più smettere. Oggi è stato presentato ufficialmente il team di Alzenau che correrà nel Mondiale Rally 2020 con una line up ritoccata poco, ma in maniera molto significativa.

Ott Tanak è il pezzo pregiato del lavoro fatto sotto traccia dai vertici del team nella seconda parte del 2019, quando hanno convinto il campione del mondo in carica a lasciare la Toyota e a unirsi a una squadra già formata da piloti di grande successo e capaci di vincere su tutti i terreni.

Ai cancelletti di partenza Hyundai sembra arrivare da favorita, con Tanak che va ad aggiungersi al vice campione del mondo Thierry Neuville, a un Dani Sordo mai così forte e convincente come nel 2019 e a un'autentica leggenda come Sébastien Loeb.

Tutto questo con un solo e preciso obiettivo: confermarsi campioni nel Costruttori anche nel 2020, ma anche lottare finalmente per il titolo Piloti. Ed è normale che sia così, considerando che Hyundai è riuscita a mettere assieme nello stesso team i primi due piloti del Mondiale 2019.

Dunque Hyundai non si nasconde più. Il tempo della costruzione è finito. Ora è arrivato il momento di raccogliere quanto seminato in questi anni e fare incetta di tutto quello che il WRC mette a disposizione a team e piloti.

"Abbiamo avuto un 2019 di alto livello, anche grazie al primo titolo che abbiamo ottenuto nel WRC", ha dicharato il presidente Scott Noh. "E' un traguardo per noi molto bello e significativo e qualcosa su cui lavoravamo da tempo. Nel 2020, però, speriamo di lottare per portare a casa entrambi i titoli, lottando per il successo in ogni gara. Crediamo di avere un potenziale molto alto anche grazie ai nostri equipaggi".

Sulla stessa onda è Andrea Adamo, team director di Hyundai ormai da un anno: "Abbiamo una delle line up più forti del WRC. E' un riflesso della reputazione di Hyundai nel Motorsport e nel mondo. Siamo stati in grado di attrarre talenti di calibro incredibile".

Il team Hyundai Motorsport si presenterà all'avvio del WRC 2020, previsto il 23 gennaio al Rallye Monte-Carlo, con Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul, Ott Tanak e Martin Jarveoja, Sébastien Loeb e Daniel Elena come i 3 equipaggi titolari. Ricordiamo che Loeb e Sordo si alterneranno per tutta la stagione al volante della terza Hyundai i20 Coupé WRC.

Così come la Toyota Yaris, anche la Hyundai i20 Coupé WRC Plus si presenta con una livrea molto simile a quella utilizzata l'anno passato. Segno di continuità, che però non nasconde del tutto le poche - ma evidenti - novità.

Il team aveva provato nei test invernali un nuovo airscope, più piatto e largo rispetto a quello usato fino al Rally di Catalogna nel 2019, ma anche una nuova posizione del terminale di scarico. Questa soluzione è stata promossa dai piloti e dal team, perché la i20, presenterà proprio la nuova soluzione sin dal Rallye Monte-Carlo che si terrà dal 23 al 26 di gennaio.

Scorrimento Lista Hyundai i20 Coupe WRC 1 / 7 Foto di: Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 2 / 7 Foto di: Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 3 / 7 Foto di: Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 4 / 7 Foto di: Hyundai Motorsport Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 5 / 7 Foto di: Hyundai Motorsport Ott Tänak, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 6 / 7 Foto di: Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 7 / 7 Foto di: Hyundai Motorsport

Related video