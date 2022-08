WRC | Pirelli, Testoni: "Ypres insidiosa per asfalto e sampietrini"

Archiviata una lunga serie di eventi su sterrato, il WRC 2022 torna in questo fine settimana con un rally che si disputerà completamente su asfalto: il Rally Ypres.

Il Rally del Belgio, che scatterà venerdì 19 agosto, impegnerà i piloti del WRC in 20 prove speciali complessive, per un totale di 281.58 chilometri cronometrati.

L'evento sarà disputato attorno a Ypres. Il raggio d'azione in cui sono state disegnate le speciali non sono più lontane di 25 chilometri dalla cittadina belga. Le prove saranno molto veloci e le insidie arriveranno anche dalla tipologia di asfalto presente. Si tratta di un fondo molto scivoloso, in cui detriti e fango giocheranno un ruolo fondamentale.

Non è da scartare neppure l'ipotesi pioggia. Il meteo potrebbe condizionare non poco anche il rally belga dopo aver già avuto un ruolo importante nelle ultime uscite della stagione.

Ypres Rally: le gomme portate da Pirelli

La Casa milanese, fornitrice unica di pneumatici del Mondiale Rally, porterà a Ypres le seguenti gomme dedicate alle vetture Rally1 ibride.

PZero RA WRC HA (mescola Hard): si tratta delle mescole più dure per ciò che riguarda le gomme realizzate per i rally su asfalto. Sono perfette per le superfici più abrasive le le prove speciali più lunghe. Queste gomme saranno la prima scelta dei piloti.

Ypres Rally: le parole di Terenzio Testoni

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, ha commentato così il Rally Ypres a poche ore dal via dell'evento: "Il Rally del Belgio, anche grazie a condizioni meteo difficilmente pronosticabili e a una varietà molto ampia di condizioni, offre ai team diverse scelte di strategia e scelta gomme".

"I team dovranno considerare che, nei secondi passaggi sulle speciali, le condizioni saranno molto più difficili. L'asfalto tenderà a essere sempre più sporco a ogni passaggio in prova delle vetture".

"I sampietrini, ben noti ai ciclisti di tutto il mondo, rappresentano un'ulteriore sfida in un paio di speciali, soprattutto in condizioni di bagnato o anche di umidità. I pneumatici saranno anche messi sotto stress da alcune curve strette, spesso precedute da brusche frenate".

Ypres Rally: allocazione delle gomme

Pirelli porta in Belgio 750 gomme dedicate esclusivamente alle vetture Rally1. Ecco l'allocazione decisa per ogni equipaggio.

28 gomme PZero RA WRC HA (Hard)

22 gomme PZero RA WRC SA (Soft)

12 gomme Cinturato RWB (da bagnato estremo)

Ogni vettura Rally1 potrà utilizzare un massimo di 28 gomme per l'intero evento, incluse le 4 gomme per lo Shakedown. Queste avranno la mescola scelta dall'equipaggio prima di partire per la speciale di prova.