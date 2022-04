WRC | Pirelli: in Croazia il cambio di grip una variante importante

2 mesi di motori spenti e vetture ferme hanno raffreddato i bollenti spiriti del WRC, ma ora, passate le 8 settimane di stop, tutti i protagonisti sono pronti a dare fuoco alle polveri e a tornare a sfidarsi per i titoli iridati 2022 in palio in questa stagione.

Il WRC 2022 riparte dal Rally di Croazia, primo, vero evento della stagione che si tiene completamente su asfalto e terzo appuntamento dopo il Rallye Monte-Carlo disputato a fine gennaio e il Rally di Svezia, svolto invece a fine febbraio sulla neve.

Il Rally di Croazia sarà però una gara tutt'altro che banale. Le condizioni meteo - freddo e possibili precipitazioni - unite ai diversi livelli di grip tra le varie prove speciali che compongono l'evento saranno fattori molto importanti che i piloti saranno chiamati a considerare e valutare bene nella scelta della mescola delle gomme che Pirelli porterà.

"Il Rally di Croazia sarà la prima opportunità di vedere il potenziale delle vetture Rally1 ibride in un evento puramente su asfalto", ha dichiarato Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli. "La nostra preparazione per questo evento ha incluso il primo dei tre test in-season per le gomme e i feedback arrivati dai tre top team nei loro test sono stati positivi".

"I piloti hanno scoperto lo scorso anno quanto difficili siano le strade in Crazia, con un mix di diverse superfici e condizioni, dunque questo dovrebbe essere un altro evento molto complesso. Allo stesso tempo sarà un fine settimana eccitante. La differenza sarà fatta dai diversi livelli di grip delle varie strade che compongono il percorso 2022".

I piloti che saranno al volante di vetture Rally1 ibride potranno disporre delle seguenti gomme:

PZero RA WRC: Pirelli porterà in Croazia queste gomme, pensate appositamente per l'asfalto e lo farà in 2 mescole ben definite. Le PZero RA WRC HA, ovvero le Hard, che saranno le principali, quelle che i piloti dovranno considerare come prima scelta, ma ci saranno anche le PZero RA WRC SA, ovvero le Soft. Queste sono già state utilizzate in stagione essendo nella gamma per il Rallye Monte-Carlo disputato a fine gennaio.

Cinturato RW: anche le Rally1 ibride potranno disporre delle mescole da bagnato. Le Rally1 potranno disporre delle Cinturato RWB.

Pirelli porterà in Croazia un totale di 2.700 gomme, 700 di queste dedicata alla classe Rally1 ibrida. Ogni pilota al volante di queste vetture avrà a disposizione 28 gomme da usare nel corso del fine settimana di gara, Shakedown compreso.

Ogni vettura avrà in allocazione 54 gomme (28 il numero massimo da poter utilizzare) e sono così distribuite:

28 PZero RA WRC Hard (asciutto)

18 PZero RA WRC Soft (asciutto)

8 Cinturato RWB (asfalto bagnato)