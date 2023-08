WRC | Pirelli ha deciso: parteciperà al tender 2025-2027

Il tender per diventare fornitore unico del WRC nel triennio 2025-2027 è stato lanciato pochi giorni fa - lo scorso 26 luglio - e la notizia è che Pirelli ha deciso che sarà della partita per confermare il suo ruolo attuale.

La Casa italiana, oggi fornitrice unica di pneumatici del Mondiale Rally, vuole dare continuità al proprio operato nel WRC. Per questo motivo presenterà un'offerta alla FIA per mantenere il ruolo attuale e proseguire nel suo lavoro anche nel triennio che scatterà dal 2025 e terminerà alla fine del 2027.

Una decisione importante per Pirelli, confermata da Terenzio Testoni, rally activity manager della Casa italiana, ai microfoni di Motorsport.com.

La FIA ha lanciato il tender 2025-2027 per trovare il fornitore unico di pneumatici del WRC. La domanda è rapida e diretta: Pirelli farà la propria offerta?

"Sì, stiamo lavorando e analizzando il tender perché vogliamo partecipare. Ora siamo ad agosto e le due settimane centrali del mese Pirelli di solito non lavora. Il tender è stato presentato pochi giorni fa e questo, quindi, non aiuta. Al tender ci saranno tante parti di Pirelli coinvolte. Non ci sarà solo Testoni, ma sono coinvolte la parte tecnica, quella marketing, quella legale, quella di comunicazione. Bisogna raggruppare tutte queste parti per fare in modo di presentare al meglio la nostra offerta. Nonostante il mese di agosto, ci stiamo lavorando. Certo, non aiuta, ma siamo al lavoro. Ma l'intenzione di farlo c'è. Stiamo facendo tutte le analisi per capire come fare l'offerta".

Domanda banale, ma aiuta a capire i lettori le intenzioni di Pirelli. Perché avete deciso di fare un'offerta per cercare di proseguire a essere fornitori unici anche nel WRC?

"Quando una Casa prende impegni come questi, difficilmente sono a breve termine. Lo vediamo anche in F1: cerchiamo sempre di dare continuità ai nostri progetti. Se non dai continuità non si riescono nemmeno a ottenere successi. E' anche vero che la nostra prosecuzione nel WRC non dipende da noi, nel senso che deciderà poi la FIA assieme al Promoter del Mondiale. Uno dei motivi per cui avevamo deciso di partecipare nello scorso tender era perché eravamo già presenti in tutte le categorie rally, E per dare continuità su tutti i livelli della categoria".

Pirelli si aspetta che ci sia la partecipazione di tanti altri costruttori di gomme al tender indetto dalla FIA? Avete questa sensazione?

"Credo proprio che, così come avvenuto al tender passato, quasi tutti i marchi di gomme presenti nel motorsport faranno la loro offerta. Saranno presenti praticamente tutti. Alla fine è una cosa normale. Allo scorso c'erano tutti meno Yokohama. E anche questa volta ci saranno tutti. [Si parla ad esempio di Hankook, che dovrebbe esserci avendo già partecipato ad altri tender legati ai rally. Michelin è sempre un'azienda di alto livello ed è sempre presente nei rally. Lo è nell'ERC, lo è nei campionati nazionali. Per cui dovrebbe partecipare al tender WRC avendo il know-how per farlo. Anche MRF, considerando le risorse che impiega in altri campionati, dovrebbe fare la sua offerta, ndr]. Mi aspetto insomma tutti quelli che hanno partecipato allo scorso tender".

Dopo diversi anni in cui Pirelli ha equipaggiato le vetture top del WRC, cosa pensano i team dei prodotti realizzati per le Rally1?

"Posso dirti che i team vengono da noi a chiedere certezze sul fatto che Pirelli possa rimanere. E li capisco anche. Loro preferiscono avere Pirelli non solo per la Casa in sé, anche se lo dicono e siamo contenti, ma anche perché vogliono una stabilità sul prodotto. Anche perché avere un altro brand vorrebbe dire ripartire da zero anche per loro. Poi ricordiamo che i test sono limitati, quello è un problema. Dopo il primo anno, in cui abbiamo potuto riunirci solo virtualmente (era il 2020, ndr) e non ci conoscevamo reciprocamente, ora riusciamo a vederci di persona e possiamo dire che abbiamo un bel rispetto per i team, ma la situazione è reciproca".

Come valuti in questo momento del Mondiale 2023 la gamma di pneumatici di questa stagione?

"La valuto positivamente. Ma lo faccio perché i team valutano le gomme in questo modo. Se loro sono soddisfatti, noi siamo soddisfatti. Con i team si è instaurato un lavoro reciproco. Noi diamo loro informazioni e loro fanno la stessa cosa dandone a noi. Questo ci permette di adattare sempre meglio le gomme a seconda delle esigenze che possono essere la tipologia delle macchine, delle gare. Ora dopo 3 anni di esperienza è più facile, è un rapporto più stretto e la continuità nel WRC è il nostro obiettivo".

Quando inizierete, se non lo avete già fatto, a lavorare sulla gamma di pneumatici per il WRC 2024?

"Noi abbiamo già iniziato sulle gomme 2024. Non possiamo aspettare troppo, perché poi diventa troppo tardi. Considera che le gomme per l'evento del Mondiale 2024 che si terrà a marzo oltreoceano dovranno partire dall'Italia già a dicembre. Per cui lavoriamo con un anno in anticipo. Tra poco dovremo completare la revisione della gamma lavorando fianco a fianco con i team".

Ti preoccupa il ritardo nella decisione legata ai regolamenti che dovranno definire le vetture che prenderanno il posto delle attuali Rally1?

"No. Perché comunque questo ritardo indica il fatto che il regolamento rimarrà pressoché lo stesso che abbiamo oggi. Noi siamo sempre stati abbastanza veloci a reagire ai cambiamenti di regolamento, per cui non ci preoccupa dover fare cambiamenti dei nostri prodotti per soddisfare le esigenze delle macchine nuove".