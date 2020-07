WRC: Pirelli fissa la delibera delle gomme 2021 per novembre

Pirelli inizia questo mese i primi test di sviluppo e preparazione delle gomme 2021 per le vetture WRC Plus del Mondiale Rally. Lo farà affidandosi ad Andreas Mikkelsen e a una Citroen C3 WRC Plus che indosserà una livrea nero-gialla, ossia i colori della Casa italiana che dal prossimo anno sarà fornitrice unica di gomme del WRC.

I primi test si svolgeranno in Sardegna e si concentreranno sulla valutazione delle gomme dure su fondi a dir poco impegnativi (sia dal punto di vista della consistenza del fondo che delle temperature) come quelli delle prove speciali sarde.

La pandemia da COVID-19 ha di fatto ritardato tutte le procedure che Pirelli aveva programmato per la preparazione delle nuove gomme, sebbene sia stato fatto un lavoro di simulazione che ha mitigato la dilatazione dei tempi.

Così Pirelli, almeno sulla carta, ha 6 mesi per preparare le nuove coperture. In realtà, però, questi saranno meno, perché a dicembre tutti i team faranno i primi test per il Rallye Monte-Carlo 2021 - prima gara nel calendario della prossima stagione - e ciò implica che le gomme dovranno essere pronte e deliberate in anticipo rispetto la fine dell'anno corrente.

La Casa italiana, tramite le parole del suo manager dedicato alle attività Rally Terenzio Testoni rilasciate in esclusiva a Motorsport.com, ha fatto sapere che le gomme dell'anno prossimo dovranno essere deliberate entro il mese di novembre.

"Per quanto riguarda la deadline della delibera delle gomme dovremo tenere conto anche del fatto che il Mondiale 2020 non è finito. Ora si continua a cancellare gare, c'è incertezza su quali si potranno svolgere e quando. Questo avrà un impatto anche sui test".

"Però mediamente a novembre un team si prepara per provare per la stagione 2021. Le nostre scelte e i nostri piani sono condivisi dalla FIA e il nostro target è arrivare al mese di novembre con i prodotti già deliberati e pronti per i team".

L'incertezza sul calendario 2020 dovrebbe svanire tra pochi giorni, perché la pubblicazione delle date che andranno di fatto a completare la stagione attuale di WRC - interrotta causa COVID-19 dopo il Rally del Messico - è prevista per questa settimana.