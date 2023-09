WRC | Pirelli: All'Acropoli l'usura gomme è un fattore importante

Il WRC 2023 riparte a settembre con il Rally dell'Acropoli, previsto dal 7 al 10 di questo mese sugli sterrati della Grecia. Un rally in cui, di solito, sono attese temperature molto alte, ma in questa occasione il maltempo potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel corso dei 4 giorni di gara.

Al rally greco, per le vetture Rally1 ibride, Pirelli - che è fornitore unico del Mondiale Rally - porterà le seguenti gomme e le seguenti mescole.

Le Pirelli Scorpion sono state realizzate dalla Casa italiana appositamente per i rally su terra nel 2022 e aggiornate in questa stagione per sopportare il peso extra delle vetture ibride e la maggior coppia dovuta proprio alla presenza del motore elettrico da 100 kW che supporta i 380 cavalli di quello termico. Gli equipaggi potranno contare su queste gomme in due differenti mescole.

Pirelli Scorpion KX WRC HA - Hard: queste gomme saranno la scelta principale in condizioni di fondo asciutto e alto grip offerto dalle speciali, ma anche dalle eventuali elevate temperature e dalla lunghezza delle speciali. Queste mescole saranno considerate "Prime".

Pirelli Scorpion KX WRC SA - Soft: saranno invece le "Option", perfette per le speciali con un fondo che garantisce basso grip, ma anche se le speciali dovessero essere fangose, umide, o rovinate a causa delle condizioni atmosferiche estreme.

Rally Acropoli 2023: le peculiarità del percorso

Nel corso delle 15 prove speciali previste in quello che può essere considerato come uno degli eventi più duri dell'intera stagione WRC, sarà molto importante per i piloti fare attenzione nella prima tappa, quella prevista venerdì, perché non ci sarà il Service di metà giornata. Potranno infatti solo cambiare le gomme dopo le prime due prove, ma non avere il supporto dei meccanici per riparare eventuali danni alle rispettive vetture.

La giornata di sabato, invece, offrirà oltre 140 chilometri cronometrati con 6 prove da effettuare. Questa sarà la giornata più lunga e, probabilmente, quella che darà il quadro completo sui piloti che potranno lottare per la vittoria e per il podio in questo fine settimana.

Gomme Pirelli Photo by: M-Sport

Domenica sarà la giornata più corta, con appena 3 speciali previste. La Power Stage offrirà un chilometraggio molto importante: 19,77 chilometri e sarà la ripetizione della PS14. Qualora i giochi fossero già fatti per il successo e il podio, è facile prevedere che questa speciale possa essere utilizzata come una ricognizione ad alta velocità volto a sistemare le note e arrivare pronti all'ultima stage che offrirà punti aggiuntivi validi per i Mondiali.

Rally Acropoli 2023: il punto di Terenzio Testoni

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli: "Anche se il fondo stradale delle prove speciali è diventato meno aggressivo rispetto al passato, l'Acropoli rimane una delle gare più dure dell'intera stagione, in cui gli errori di strategia e di gestione delle gomme, oltre a quelli di guida, possono avere un costo molto elevato".

"Le migliori possibilità di vittoria vanno a chi è più attento alle proprie gomme, sapendo sfruttare al meglio le loro caratteristiche, in equilibrio tra robustezza e prestazioni. Occorre prestare una grande attenzione all'usura nel corso di tutte le 15 speciali previste".

Rally Acropoli 2023: allocazione gomme

Ogni equipaggi al volante di una vettura Rally1 ibrida - in questo fine settimana saranno 10 - potrà usufruire di:

24 gomme Prime (Hard)

8 gomme Option (Soft).

A queste si andranno ad aggiungere altre 4 gomme da utilizzare nello Shakedown. La mescola di questo treno di gomme sarà scelto dagli equipaggi stessi.