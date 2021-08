WRC, Pirelli: "A Ypres conterà capire il grip e... il meteo"

Il WRC si appresta ad affrontare per la prima volta nella sua storia il Rally di Ypres, che si terrà sugli asfalti del Belgio dal 13 al 15 agosto. Sarà la seconda gara su asfalto dell'anno dopo il Rally di Croazia svolto a Marzo e, per questo, anche la seconda occasione per vedere come si comporteranno le gomme Pirelli create appositamente per quel fondo.

A Ypres, per la classe regina del Mondiale Rally, Pirelli porterà le seguenti mescole:

_ PZero RA WRC RC1

_ Cinturato RWB

Le PZero RA WRC RC1 sono gomme realizzate per l'asfalto e saranno a disposizione dei piloti in 2 mescole differenti. La prima sarà la Soft, ideale per l'asfalto secco e umido. Questa mescola lavora bene anche con poco grip su asfalto e temperature basse.

Per quanto riguarda la mescola Hard, è un compound ideale per l'asfalto perfettamente asciutto e per le speciali più lunghe, senza contare ovviamente le alte temperature.

Le Cinturato RWB sono invece gomme progettate e realizzare in maniera specifica per le condizioni di asfalto bagnato. Il battistrada è stato studiato in modo da aiutare i piloti a ridurre l'acquaplaning in pozzanghere particolarmente insidiose.

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, alla vigilia del Rally di Ypres ha dichiarato: "Ypres potrà anche essere una nuova sfida per il WRC, ma è una delle gare che conosciamo bene e una delle gare più dure d'Europa".

"Accanto ai fossati e ai pali della luce che delimitano le prove, la più grande sfida per gli equipaggi sarà l'asfalto, che diverrà sempre più sporco vettura dopo vettura a causa del numerosi tagli. Questo porterà l'asfalto a essere sempre più scivoloso".

"Per questa ragione la scelta migliora saranno le mescole Soft della nostra gamma Pirelli PZero, ma il meteo, in Belgio, è sempre difficile da prevedere. Così le Hard e le gomme da bagnato potrebbero giocare un ruolo molto importante".

"Attendiamo con trepidazione anche l'ultima giornata di gara, che si terrà all'interno del circuito di Spa-Francorchamps. Se sarà asciutto, il grip offerto dalla pista sarà molto più alto rispetto a quello che i piloti troveranno nel resto del percorso. Questo potrebbe portare i team a fare un certo tipo di valutazioni in vista della Power Stage domenicale".

Per quanto riguarda la classe regina del WRC, Pirelli porterà a Ypre 750 gomme (delle 3.100 complessive, considerando anche le altre categorie).

Ogni pilota potrà usare 26 gomme durante il rally, con un'allocazione a sé per ciò che riguarda le 4 gomme per lo Shakedown. Questa l'allocazione di gomme per ogni vettura WRC Plus al via del Rally Ypres.

_ 26 P Zero WRC Soft

_ 24 P Zero WRC Hard

_ 12 Cinturato RWB

Per quanto riguarda la strategia gomme. sarà fondamentale scegliere bene l'utilizzo delle gomme Soft, capendo quali siano le speciali con meno grip delle 20 in programma. Essendo però un rally che si tiene a metà agosto, anche le temperature giocheranno un ruolo fondamentale. E qui i team dovranno stare attenti per capire se e quando utilizzare le Hard.

E' necessario sottolineare che anche il meteo potrà giocare un ruolo importante per tutto il fine settimana. La pioggia non è affatto esclusa, per cui i meteorologi dei team dovranno essere bravi a capire quando e se le speciali potranno essere bagnate, per suggerire eventualmente l'utilizzo delle Cinturato.