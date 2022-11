WRC | Paura per Sordo-Carrera: Hyundai divorata dalle fiamme

Il Rally del Giappone, ultima tappa del WRC 2022, ha vissuto momenti di paura nel corso della prima Prova Speciale della tappa di venerdì, quando la Hyundai di Dani Sordo e Candido Carrera è andata completamente distrutta dalle fiamme.

La coppia spagnola stava affrontando i 23,29km della PS2 "Isegami’s Tunnel 1, quando al km 16 circa ha cominciato a sentire odore di bruciato, fermandosi e accorgendosi di un principio d'incendio che ha rapidamente avvolto la loro i20 N Rally1.

Le fiamme hanno divorato letteralmente il mezzo della Casa coreana senza che i due potessero nemmeno tentare di domarle con gli estintori, uscendo fortunatamente illesi e constatando che non c'era molto da fare se non ritirarsi.

Dani Sordo, Hyundai World Rally Team, auto in fiamme Photo by: Red Bull Content Pool

"E' successo tutto molto rapidamente all'inizio della prova, sentivo un gran odore di benzina e ad un certo punto, in un rettilineo, ci siamo visti spuntare le fiamme tra i sedili con un gran fumo", racconta Sordo.

"Dopo pochi minuti la macchina ha cominciato a bruciare nel posteriore, abbiamo tentato di fare qualcosa, ma era impossibile. Mi dispiace moltissimo per il team, perdere una vettura in questo modo è molto brutto".

A nulla sono valsi gli sforzi di chi è sopraggiunto sul posto, come Gus Greensmith/Jonas Andersson che erano dietro a Sordo/Carrera e che si sono ritrovati la palla di fuoco davanti, mentre altri hanno dovuto frenare ritrovandosi una nuvola di fumo davanti ad impedirgli la visuale.

I commissari hanno sventolato bandiera rossa cancellando la prova corrente e anche la successiva PS3, viste le difficoltà nel rimuovere il relitto.

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Intanto dalla Hyundai non possono che allargare le braccia e prendere atto dell'ennesimo ritiro per problemi tecnici, in una stagione da dimenticare in fretta.

"La cosa più importante è che l'equipaggio stia bene, data una situazione che nessuno vorrebbe vedere. E' sicuramente un grande dispiacere, al momento non abbiamo molte informazioni in più rispetto a quello che si è visto nelle immagini", ha dichiarato il responsabile del team, Julien Moncet.

"Purtroppo penso che sarà difficile capire le cause del rogo perché non è rimasto praticamente nulla della vettura. Le fiamme provenivano dalla parte destra, che è quella dello scarico, quindi si può pensare che qualcosa sia accaduto lì".

"Ma potrebbero essere tantissime le ragioni e varie le possibilità, quindi cercheremo di analizzare quel che resta, ma non sono sicuro che potremo trovare qualcosa".