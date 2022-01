WRC | Ottime notizie: Sandro Munari è tornato a casa

Dopo la paura, un respiro di sollievo per lui, per la sua famiglia, per tutti. Il "Drago" ha lottato, non si è arreso e, alla fine, è riuscito nel suo intento. Sandro Munari è tornato a casa.

Il veneto, 82 anni e vincitore della Coppa Piloti FIA del WRC del 1976, era ricoverato dal 12 gennaio all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna in gravi condizioni a causa di una polmonite non legata però al COVID-19, bensì da un boccone finito nelle vie respiratorie, che ha così provocato una brutta infezione.

A dare la notizia del suo ricovero era stata la moglie Flavia con un post accorato sul gruppo Facebook chiamato "Munari-Mannucci fan club). Così come è successo all'inizio del mese, anche in questo caso è stata la moglie Flavia a dare l'annuncio del ritorno a casa del "Drago".

"Oggi i miei ragazzi e io abbiamo avuto un meraviglioso regalo: Sandro è tornato a casa", ha scritto subito la consorte di Munari. "In ospedale parlavano di possibile rientro, ma senza specificare (le tempistiche), perché c'erano sempre esami da controllare prima di prendere una decisione in tal senso".

Nel post pubblicato proprio dalla signora Flavia, si vede Munari stretto tra le mani della moglie: "Eccolo qui, pallido e molto magro, ma indomito. Ha guardato la sua casa, camminando su e già per il corridoio e ha cercato subito di riprendere i suoi punti fermi di "prima": si è fatto la barba e ha fatto merenda".

"Sono come stordita perché lo vedo così sciupato", ha proseguito Flavia. "Ma mi dicono che è forte e ha reagito alla malattia con grande caparbietà. Era in setticemia, ha lottato e l'ha sconfitta. Gran fisico, quest'uomo! Ha anche avuto un meraviglioso aiuto 'celeste' da tutto il mondo, perché hanno pregato per lui cristiani, buddhisti e musulmani. E Dio ha deciso di ascoltarli e, ancora una volta, dopo una terribile prova, Sandro è tornato a casa. Bentornato da noi, amato campione!".

Dunque una splendida notizia non solo per il mondo dei rally, ma per tutto il motorsport in generale. Ci uniamo anche noi alla moglie di Sandro, la signora Flavia, affermando con gioia: bentornato a casa, Drago!