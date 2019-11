WRC: Ott Tanak lascia Toyota. Dal 2020 sarà un pilota Hyundai

Dopo le voci dell'ultimo fine settimana, ora è arrivata la tanto attesa ufficialità. Ott Tanak diverrà un nuovo pilota del team Hyundai Motorsport a partire dal 1 gennaio 2020.

Il neo campione del mondo WRC, che ha spezzato i 15 anni di dominio dei Sébastien - Loeb e Ogier - lascerà la Toyota al termine della stagione dopo aver firmato un contratto biennale, che lo legherà al team di Alzenau fino al termine del 2021.

Il team ha fatto sapere che Tanak andrà a completare una line up da sogno, con Tanak che andrà ad aggiungersi ai confermati Thierry Neuville (ha il contratto sino alla fine del 2020), Sébastien Loeb e Daniel Sordo.

Tanak e Neuville competeranno per tutti i 14 appuntamenti del Mondiale 2020, con il chiaro intento di portare in Corea anche il titolo Piloti, mentre la terza i20 Coupé WRC sarà divisa tra Loeb e Sordo.

"Sono davvero contento di diventare pilota titolare di Hyundai Motorsport dal 2020", ha dichiarato Tanak. "Adamo ci ha prospettato davvero un futuro interessante, che va a combaciare con le mie ambizioni. E' un grande onore per me raggiungere il team in questo momento delle nostre rispettive carriere".

"Ho grande rispetto per quello che Hyundai è riuscita a ottenere. Abbiamo combattuto l'uno contro l'altra per diverse stagioni. Sono sempre stati un team competitivo, con una vettura forte. Dunque ora sarà interessante mettermi dall'altra parte della barricata. La line up piloti è buona, e non vedo l'ora di capire cosa saremo in grado di fare nel corso degli anni".

Andrea Adamo, team director di Hyundai Motorsport, ha aggiunto: "Mettendo sotto contratto Ott con un contratto biennale è la dimostrazione di quanto Hyundai sia coinvolta nel WRC e sia ambiziosa. Siamo coinvolti in una battaglia testa a testa per vincere il titolo quest'anno. Portando Ott e Martin (Jarveoja, il navigatore di Tanak) nel team dal 2020 ci garantirà di lottare per il vertice anche nelle prossime stagioni. E' un talento eccezionale, come tutti abbiamo potuto vedere, davvero veloce e consistente su tutti i terreni. Sarà davvero un'arma in più per Hyundai Motorsport".

"Con questo annuncio, abbiamo 4 equipaggi confermati per la prossima stagione. Neuville e Tanak correranno tutte e 14 le gare previste per la prossima stagione, mentre Sordo e Loeb divideranno la terza vettura. Si tratta di una line up piloti davvero forte. Rimaniamo in trattativa con Mikkelsen e Breen per vedere se saremo in grado di collaborare assieme nella prossima stagione WRC", ha concluso Adamo.