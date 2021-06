WRC: Ostberg multato e penalizzato per le parolacce post PS18

Per Mads Ostberg il Rally Italia Sardegna non è certo stato l'evento WRC migliore della carriera. Il campione del mondo in carica del WRC2, oggi pilota di Citroen Racing, ha visto svanire proprio oggi la vittoria nel quinto appuntamento del WRC 2021 e per diversi motivi.

Quello che però ha scatenato la sua rabbia e che lo ha portato a subire una penalizzazione a fine gara è stato quanto accaduto durante e alla fine della Prova Speciale 18, la terzultima delle 20 in programma nel rally sardo.

Nel corso della stage Ostberg ha stallonato la gomma anteriore destra, perdendo così subito il quinto posto della classifica generale (e la prima del WRC2) appena conquistato dopo una grande rimonta che lo aveva portato a recuperare il minuto aggiuntivo comminatogli dai commissari di gara per essere arrivato 6 minuti in ritardo a un Controllo Orario.

Il guaio alla gomma anteriore lo ha fatto sprofondare di nuovo al sesto posto, costringendolo così a rifare tutto. Ecco perché al termine della PS18 il norvegese si è lasciato andare, dando vita a una delle interviste post-stage più colorite e allo stesso tempo dure degli ultimi anni.

"Sono fot********e incazzato per tutte le cose che capitano tutte le volte", ha detto Ostberg riferendosi alle gomme. "Queste f*****e gomme di m***a. Non ho toccato assolutamente nulla e ho forato. Dannazione, sono f**********e stanco", ha detto Ostberg ai microfoni di WRC+.

I commissari hanno aperto un'investigazione sulle parole di Ostberg e hanno convenuto che andassero oltre il Regolamento Sportivo FIA. Per la previsione Mads ha contravvenuto all'articolo 12.2.1.f e all'articolo 34.1.1.

Per questo motivo i commissari di gara hanno deciso di multare Ostberg con 1.000 euro d'ammenda, ma anche con 25 punti di penalità nel Mondiale Piloti WRC2. Questa, però, è una penalità applicata con sospensione. Diverrà effettiva solo se Ostberg contravverrà agli stessi articoli nel corso del prosieguo del WRC 2021.

I commissari di gara - Timo Rautiainen, ,Matheu Remmerie ed Edoardo Delleani - hanno fatto sapere di comprendere che al termine delle speciali possa essere complicato controllare le emozioni, ma i piloti dovrebbero sempre avere un livello di decenza nelle dichiarazioni che rilasciano. Le parole di Ostberg sono state considerate come comportamento antisportivo, che danneggia l'immagine del motorsport in generale.