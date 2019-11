WRC, Ogier: "Voglio vincere il titolo con il mio idolo Makinen"

Pochi mesi fa nessuno si sarebbe mai potuto immaginare un epilogo - o meglio, un prosieguo - del genere. Invece Sébastien Ogier ha aperto oggi un nuovo capitolo della sua carriera nel WRC che lo legherà a Toyota per tutti il 2020.

Sébastien ha firmato un contratto annuale con il team che ha base a Puuppola, in Finlandia, e Tallinn, in Estonia, dopo l'addio al WRC di Citroen Racing arrivato mercoledì scorso. A una settimana dall'annuncio del Costruttore francese, è arrivato quello di Ogier.

Per il 6 volte iridato dovrebbe trattarsi dell'ultima avventura nel WRC. Il piano iniziale era ritirarsi dopo due stagioni con Citroen, ma una volta precipitata la situazione con la Casa di Satory, si è aperto un capitolo inaspettato, ma probabilmente molto più affascinante e sulla carta competitivo del precedente.

E dire che Ogier e Toyota si erano incontrati già 3 anni fa, quando Ogier si era trovato nella medesima situazione di quella passata qualche giorno fa, ossia quando Volkswagen decise di uscire dal WRC a causa dello scandalo Dieselgate lasciando il francese - allora campione del mondo in carica - a piedi.

Ogier provò la Toyota Yaris Plus proprio a fine novembre in un test "segreto" in Spagna, giudicandola allora troppo acerba per poter vincere il Mondiale. Scelse bene, perché nei due anni successivi vinse il titolo Piloti con la Ford Fiesta magistralmente preparata da M-Sport. Ora Séb e Toyota si incontrano di nuovo, pronti per fare sul serio assieme.

"Sono davvero contento di diventare un pilota Toyota. Per me è una nuova sfida e non vedo l'ora di affrontarla. Avevo già parlato con Toyota alla fine del 2016 e anche se non trovammo l'accordo per correre assieme, sono felicissimo di iniziare a lavorare per un brand così iconico come Toyota, così come per il mio idolo di quanto ero bambino, Tommi Makinen", ha affermato Ogier, visibilmente più sereno rispetto agli ultimi mesi passati in Citroen.

"Il piano è cercare di cogliere qualche successo assieme e cercare di vincere ancora il titolo. Avremo una line up piloti interessante: conosco Evans molto bene, perché ho già lavorato con lui in passato e sono sicuro che riuscirà a dare tanto al team".

"Rovanpera ha dato prova di saper andare forte nei rally. Ha certamente talento e sono sicuro che migliorerà molto velocemente. Noi tre formeremo un team nuovo, dunque sarà una sfida imparare a conoscere la vettura e tutto il resto, ma chiaramente daremo il nostro meglio per essere forti il più velocemente che potremo".