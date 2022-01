WRC | Ogier: "L'ibrido? E' come fare sesso la prima volta"

Sébastien Ogier ha accarezzato l'idea di vincere per la nona volta il Rallye Monte-Carlo, ma l'ha vista svanire proprio sul più bello, ovvero a una speciale dalla fine. Nella PS16 l'8 volte iridato della Toyota ha dovuto fare i conti con una foratura della gomma anteriore sinistra, che lo ha portato a perdere oltre 34" da Loeb (vincitore della prova) e anche la leadership della corsa.

Nell'ultima prova, poi, con 9"5 da recuperare, Ogier ha provato a dare tutto, recuperando 9 secondi a Loeb. Una quantità di tempo enorme in appena 14 chilometri di prova, ma insufficiente. Mezzo secondo sarebbe bastato a Loeb e Galmiche per portare a casa il successo, ma a questi 5 decimi si sono sommati altri 10" per partenza anticipata.

Ogier è partito troppo presto, staccando la frizione quando il semaforo della prova non aveva ancora esaurito il conto alla rovescia prima di dare il verde. Così i commissari hanno inflitto a Séb una penalità giusta. Al termine della gara, Ogier ha spiegato così la partenza anticipata.

"Ho avvertito di essere al limite. Con sorpresa la modalità del motore inserita prima della partenza ha iniziato ad avere un suono diverso circa 2 secondi prima della partenza. Pensavo che il motore stesse perdendo giri o pressione, o addirittura potenza. Questo mi ha disturbato. Volevo provare a partire forte, sapevo di doverlo fare perché avrei dovuto cercare di recuperare 9"5 a Sébastien, sapevo che sarebbe stato difficile".

"Penso che alla fine sia stata una bella prestazione. Ho cercato di dare tutto, sono andato oltre il limite in un paio di occasioni, ma siamo riusciti a mantenere la macchina in strada. Alla fine è stato meglio aver avuto questa penalizzazione di 10" per partenza anticipata, senza di questo il divario tra me e Séb sarebbe stato solo mezzo secondo e sarei stato ancora più frustrato!".

In questa stagione Ogier non farà tutto il WRC, ma solo qualche evento selezionato. Per questo motivo, non dovendo correre per il titolo iridato, ha iniziato il Mondiale con un approccio più sereno. Ma questo, per sua stessa ammissione, è durato poco, non più di un momento, prima di ritrovarsi coinvolto al 100% nella gara con la chiara intenzione di vincerla ancora una volta.

"Ho affrontato questo Rallye Monte-Carlo un po' più rilassato, anche se è stato solo per un momento, come avrete potuto notare. Volevo davvero godermi questo rally, è stupendo. A volte non ho notato differenze rispetto al passato. Ho voluto dare il mio meglio e cercare di vincere".

"C'erano diverse domande a cui dare risposta prima di questo rally legate alla vettura e all'affidabilità, ma anche chi sarebbe stato in grado di lottare per la vittoria. All'inizio scherzavamo, dicendo che sarebbe stato meglio correre qui con una R5! Il team ha fatto un gran lavoro. L'ibrido assomiglia un po' alla prima volta che fai sesso: molto intenso, poi, dopo un secondo, è finito tutto. E' un bell'inizio!".

I primi due classificati del Rallye Monte-Carlo 2022 si sono presentati al via con nuovi navigatori al loro fianco. Sébastien Loeb ha avuto alle note Isabelle Galmiche, mentre Ogier ha avuto Benjamin Veillas, suo navigatore durante alcuni test nelle stagioni passate. Il campione di Gap ha raccontato com'è andata la prima volta in gara assieme a Veillas, dicendo di essere stato molto soddisfatto del suo lavoro.

"Benjamin ha fatto bene, onestamente. Dobbiamo ammettere che non è affatto facile salire così su queste macchine, perché sono molto veloci. E quando non hai mai fatto il lavoro che ha fatto a questo livello, la pressione sulle spalle è molta. In generale sono molto contento di quanto ha fatto Benjamin nel corso del weekend. Chiaramente ci sono alcuni dettagli che può migliorare, perché non erano perfetti al 100%, ma nessuno può salire su queste vetture e fare un lavoro perfetto al primo colpo. Sono molto contento del lavoro che ha fatto e abbiamo fatto bei passi avanti insieme".

"Domenica credo sia stata una giornata quasi più dura per lui che per me, perché io mi sono potuto godere diverse vittorie in vita mia, nel corso della mia carriera. Per lui sarebbe stato fantastico vincere a Monte-Carlo, ma il secondo posto è stato comunque un grande risultato e qualcosa di speciale così come lo è stato per Isabelle (Galmiche, ndr). Entrambi hanno fatto un grande rally, ma solo uno può vincere. Oggi la fortuna non è stata dalla nostra parte, ma sono sicuro che vinceremo qualche gara assieme".

Per concludere, Ogier ha voluto fare i complimenti al team per la preparazione di una vettura come la GR Yaris Rally1 che, a conti fatti, si è dimostrata la migliore dal punto di vista della prestazione pura pur non riuscendo a vincere la prima gara del Mondiale Rally 2022. Questo ha portato Ogier a sottolineare come, con tutta probabilità, potremo rivederlo al via del Rallye Monte-Carlo anche gli anni prossimi.

"Al di là del risultato, è necessario sottolineare il gran lavoro fatto dal team, che ha costruito una nuova vettura molto differente dalle altre. Mi aspettavo di avere molti più problemi. Ne abbiamo avuti qua e là, ma abbiamo potuto lottare come ai vecchi tempi e non avrei mai detto che questo fosse l'esordio della GR Yaris Rally1".

"La macchina è stata fantastica da guidare e credo che abbia anche dato un bello spettacolo. Il mio obiettivo era vincere, non fare secondo, dunque non posso dire di essere soddisfatto al 100%. Possiamo però sorridere, abbiamo dato il massimo, ma il fato ha deciso diversamente e ci siamo dovuti accontentare del secondo posto. Ma è stato divertente in macchina e ora abbiamo una buona ragione per tornare anche l'anno prossimo. Non sono sicuro però che a mia moglie piaccia l'ultima cosa che ho detto...", ha concluso Ogier.