WRC | Ogier correrà al Rally del Portogallo con Toyota

Sébastien Loeb e Sébastien Ogier sono tornati a sfidarsi al Rallye Monte-Carlo, primo appuntamento del WRC 2022, e lo rifaranno ancora nel corso di questa stagione. Dopo l'annuncio di qualche giorno fa in cui M-Sport ha ufficializzato la presenza del 9 volte iridato al volante di una Ford Puma Rally1 al Rally del Portogallo, oggi è arrivato quello del rivale.

Sébastien Ogier sarà così al via del Rally del Portogallo, prossimo appuntamento del Mondiale Rally che si terrà dal 19 al 22 maggio sullo sterrato. Si tratterà del primo evento dell'anno su quella superficie e potremo così vedere i due piloti più vincenti della storia del WRC sfidarsi ancora una volta.

Ogier sarà al volante di una GR Yaris Rally1 ibrida ufficiale sfoggiando sulle fiancate il numero 1 del campione del mondo in carica. Sarà il compagno di squadra del leader del Mondiale Kalle Rovanpera e di Elfyn Evans, i due piloti designati per correre tutto il Mondiale, dunque prenderà il posto di Esapekka Lappi, che ha corso invece in Svezia e in Croazia.

Sébastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

A inizio stagione il 38enne transalpino aveva già indicato il Rally del Portogallo come una delle gare papabili per correre nel WRC. Si tratta di uno degli eventi del calendario che ama di più, non a caso ha trovato il tempo per prendervi parte pur correndo a tempo pieno anche nel WEC, nella categoria LMP2, con il team Richard Mille assieme a Charles Milesi e a Lilou Wadoux.

Il prossimo appuntamento che vedrà protagonista Ogier nel WEC è l'evento che si terrà a Spa-Francorchamps dal 5 al 7 maggio. Nella stagione 2022 il calendario del WEC e quello del WRC entrano in conflitto in 2 occasioni. Per questo Ogier sarà costretto a saltare certamente il Rally dell'Acropoli previsto nel mese di settembre e il Rally del Giappone che si terrà in novembre, ultimo appuntamento del WRC.

Per quanto riguarda le restanti gare, Ogier dovrebbe prendere parte a 5 eventi WRC. Considerando che Monte-Carlo e Portogallo sono già stati selezionati, ne mancherebbero tre all'appello. Questi saranno ufficializzati più avanti nel corso della stagione.