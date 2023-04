WRC | Ogier salta il Portogallo: correrà al Rally Italia Sardegna

Non fosse per le dichiarazioni rilasciate a più riprese nel corso degli ultimi mesi, verrebbe da pensare che Sébastien Ogier e Toyota Racing stiano provando a costruire un programma per l'8 volte iridato che possa consentirgli di lottare per vincere il nono titolo della carriera, pur senza correre tutta la stagione.

Ogier, dopo il quinto posto ottenuto al Rally di Croazia, è in testa al Mondiale Piloti con 69 punti ma salterà il Rally di Portogallo, prossimo appuntamento del WRC 2023. Ciò significa che non sarà costretto ad aprire tutte le speciali del venerdì (toccherà al compagno di squadra Evans) e, scivolando inevitabilmente in classifica, avrà buone possibilità di tornare al successo al prossimo evento a cui prenderà parte.

A tal proposito, l'argomento è uscito proprio al termine del Rally di Croazia: quale sarà la prossima gara a cui Sébastien prenderà parte? La risposta è arrivata dallo stesso 39enne di Gap. La certezza ancora non c'è, ma sembra proprio che lo vedremo al via del Rally Italia Sardegna previsto nel primo fine settimana di giugno.

"Non so quale sia il piano della squadra per annunciare la mia prossima gara, ma c'è una forte possibilità di vedermi al via del Rally Italia Sardegna", ha detto Ogier a Motorsport.com.

A conferma delle parole dell'8 volte iridato sono arrivate quelle del team principal di Toyota Racing, Jari-Matti Latvala: "Come ha detto Sébastien, c'è una possibilità di vederlo correre in Sardegna. Stiamo guardando proprio a quell'evento. Potrebbe essere quello in cui guiderà".

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Che Ogier e Toyota stiano davvero facendo un pensiero al titolo è presto detto: il Rally del Portogallo è uno degli appuntamenti preferiti da Séb, in cui ha ottenuto la vittoria per ben 5 volte in carriera (tra cui la prima in assoluto nel WRC nell'ormai lontano 2010).

Parlando poi del suo fine settimana, Ogier ha affermato di non essere riuscito a portare a casa il risultato che - a suo avviso - avrebbe meritato per la qualità di guida e per le prestazioni cronometriche offerte nel corso dell'intero fine settimana.

Sébastien e il suo navigatore Vincent Landais sono stati frenati prima per aver rotto un cerchio nella PS2, colpendo qualcosa all'interno di un taglio. Poi si sono visti comminare due sanzioni per un totale di 1'10": il minuto è arrivato per essere ripartiti senza aspettare che Landais si allacciasse del tutto le cinture.

I 10 secondi, invece, sono stati comminati per essere arrivati in ritardo di 1 minuto al Controllo Orario della PS9, la prima prova del sabato mattina. L'equipaggio di Toyota è stato costretto a fermarsi nel corso del trasferimento tra il Parco Assistenza e la stage per sopperire a un errore fatto dai meccanici al momento del Service.

"Ho la sensazione che questo fine settimana i miei sforzi non siano stati premiati, ma va bene così. A volte nel motorsport questo succede. Nell'ultimo giorno di gara non avevamo il passo per lottare con Kalle e gli va dato atto di aver guidato bene".

"Avremmo dovuto prendere tanti rischi per cercare di eguagliare il suo ritmo nelle prime speciali domenicali. L'abbiamo fatto nel secondo giro, non nel primo. La Power Stage, poi, per noi è stata caotica. Ho fatto una scelta gomme che poi non ha funzionato. Ho avuto tanto sottosterzo in diversi tratti, molto più del solito, quindi sono stato contento di aver tagliato il traguardo".

Sébastien Ogier, comunque, è rimasto in testa alla classifica del Mondiale Piloti con 69 punti complessivi, ora appaiato da Elfyn Evans salito al primo posto dopo la vittoria ottenuta ieri. A un solo punto di distanza dai due c'è invece Kalle Rovanpera, seguito a 65 da Ott Tanak. In quinta posizione Thierry Neuville con 58: sarà lui ad avere una grande occasione al Rally del Portogallo.