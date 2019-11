WRC, Ogier: "Citroen ha mancato di rispetto ai miei colleghi"

Ieri mattina Citroen Racing ha pubblicato un breve comunicato in cui ha ufficializzato l'addio al WRC con effetto immediato, sottolineando come la decisione sia stata presa in seguito alla volontà d'andarsene di Sébastien Ogier e dalla conseguente impossibilità di trovare piloti adeguati per sostituirlo, sebbene sul mercato ci siano tanti piloti validi.

Sébastien Ogier ha parlato ieri sera a Motorsport.com, commentando quanto scritto nel comunicato di Citroen Racing senza lesinare critiche, sebbene utilizzando vocaboli misurati. "Forse la comunicazione non è mai stata il punto forte di Citroen...".

Ogier ha tenuto a precisare quale sia stata la parte del comunicato che più lo ha toccato nel vivo, ovvero quella legata alla mancanza di rispetto di Citroen nei confronti dei piloti che sono ancora sul mercato e in cerca di un sedile nel WRC per la stagione 2020.

"Quando nel comunicato dicono che non ci sono altri piloti disponibili, in questo momento, credo che sia una mancanza di rispetto nei confronti dei miei colleghi nel WRC".

Ogier ha poi spiegato quali siano state le maggiori difficoltà di questa stagione con Citroen, terminata anzitempo dopo la cancellazione del Rally d'Australia per i roghi che hanno devastato l'isola.

"Uno degli aspetti per cui lascio è legata al ritmo degli sviluppi della vettura e per come progredivano le prestazioni. Non erano sufficienti. Possiamo dire che gli sviluppi non sono stati abbastanza, non a caso siamo stati al di sotto delle performance mostrate dai nostri avversari. Non sono solo io a dire questa cosa. Lo dice chiunque abbia guidato la C3 WRC. La pensiamo allo stesso modo".

"Conoscevo le difficoltà che avrei incontrato sin dal momento in cui ho firmato. Non sono mai stato preoccupato per queste cose. Ecco perché, anche oggi, non ho proprio alcun rimpianto di aver scelto questa sfida, anche se è andata male".

E' lecito pensare che Citroen non gli abbia garantito sviluppi più celeri, sebbene fosse già pronta la nuova veste aerodinamica che abbiamo visto poche settimane fa. Ogier si trova a piedi, ma la sua firma con Toyota Gazoo Racing è attesa nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore. Così da poter provare a dare l'assalto al settimo iride della carriera nell'ultimo anno prima del ritiro dal WRC. Sempre che non cambi idea...