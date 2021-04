WRC: Ogier attacca le gomme, Pirelli risponde per le rime

Sébastien Ogier ha vinto il Rally Croazia, secondo successo della sua stagione dopo quello arrivato al Rallye Monte-Carlo a fine gennaio, e si è portato in testa alla classifica Piloti del WRC. Eppure nel corso dell'ultimo evento ha sfogato la sua frustrazione al sabato pomeriggio, puntando il dito contro Pirelli.

Ogier, a fine seconda giornata di gara, ha sottolineato di aver avuto 3 forature e di essere stato fortunato ad avere con sé 2 gomme di scorta nel giro pomeridiano, altrimenti non sarebbe riuscito a concludere il giro e sarebbe stato costretto al ritiro.

"Sabato ho avuto 3 forature, 2 nel pomeriggio e sono davvero contento di aver avuto 2 gomme di scorta con me. Onestamente sono un po' irritato per quanto riguarda questo aspetto. Già dopo il Rallye Monte-Carlo avevo detto che c'era del lavoro da fare sulle gomme. Oggi ho avuto 3 forature ed è davvero troppo senza aver urtato niente", ha affermato a fine giornata Ogier.

Motorsport.com ha avuto modo di intervistare Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, il quale ha dato una visione differente dei fatti rispetto a quella di Ogier. Stando a quanto affermato dal manager sardo, ma anche alle immagini a supporto delle sue affermazioni, Ogier avrebbe forato una sola volta, mentre le altre 2 volte si sarebbe trattato di gomme stallonate a causa della rottura di un cerchio in seguito a urti contro oggetti esterni alla vettura, probabilmente cordoli.

"Per Pirelli il Rally Croazia è stato positivo. E' stato molto più aggressivo del previsto, non lo avevamo mai fatto. L'asfalto è stato davvero molto più aggressivo di quanto ci aspettassimo. Nonostante questo le gomme hanno resistito bene a questo stress non previsto sia in termini di usura, che è stata costante, che in termini di temperature. Una delle cose che mi ha stupito di più in questa gara è che abbiamo visto più cerchi danneggiati che gomme forate. Perciò c'è stato un cimitero di cerchi, più che altro".

"Siamo stati sorpresi dall'asfalto, ed è anche per questo motivo che le gomme Hard si sono comportate meglio rispetto alle Soft anche in termini di prestazioni. Basta guardare i video per rendersi conto della porosità dell'asfalto, la conformazione della prova. Nello studio delle prove abbiamo visto quanto le prove fossero sconnesse e piene di tanti tagli. E questo sappiamo che sono pericolosi per le forature. Nonostante questo le gomme hanno risposto in maniera positiva. Alla fine, come dicevo, abbiamo visto tanti cerchi piegati a ogni giro".

"Per fare un esempio le tre forature di Ogier, che lui ha giustamente fatto presente, due di queste erano dovute al danneggiamento dei cerchi. Questi erano sfondati...", ha tenuto a sottolineare Testoni.

"Dovrebbero guardare i cerchi. O Séb è sordo e non sente i colpi. Nel pomeriggio di sabato, se si guarda la camera car di Ogier, ci sono le registrazioni, a un certo punto si sente un colpo impressionante. Andate a riguardarvi l'ultima prova di sabato. Séb prende una gran botta ed è lì dove ha forato. E' strano che non abbia sentito... Séb ha sfondato 2 cerchi. Nella terza foratura, il cerchio è leggermente danneggiato, così come la gomma. Abbiamo visto cose simili anche con Neuville, Loubet. Per quello parlo di cimitero di cerchi. Secondo me i team dovranno guardare i cerchi".