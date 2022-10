WRC | Nuova Zelanda, PS3: scratch di Evans. Neuville si gira

La pioggia e il fango continuano a essere protagonisti in questa prima giornata di gara al Rally Nuova Zelanda. Dal fondo reso viscido dall'acqua è emerso Elfyn Evans.

Il gallese di Toyota Racing ha colto il miglior tempo nella Prova Speciale 3, la Te Akau South 1 di 31,48 chilometri, ovvero la prova più lunga del terzultimo evento del WRC 2022, precedendo ben tre piloti che hanno ottenuto lo stesso tempo.

Grazie alla vittoria della speciale, Evans è salito in terza posizione nella classifica generale dell'evento, mentre davanti a lui tutto è rimasto invariato.

Craig Breen e Ott Tanak, rispettivamente primo e secondo nella classifica generale in Nuova Zelanda, hanno ottenuto lo stesso tempo. I due sono risultati staccati di 1"3 da Evans, quindi il divario tra loro rimane il medesimo della prova precedente.

Assieme ai primi due, anche Kalle Rovanpera ha firmato il secondo tempo in coabitazione, rimanendo però sesto assoluto. Perde due posizioni Gus Greensmith, più cauto rispetto alla speciale precedente, ma è comunque quarto e autore di un inizio di giornata da incorniciare.

Chi invece sembra non avere lo stesso smalto mostrato in Grecia è Thierry Neuville. Il belga di Hyundai Motorsport è stato autore di un testacoda a poche curve dalla fine che gli ha fatto perdere diversi secondi, probabilmente almeno una decina. Nello stesso punto è finito in testacoda anche Takamoto Katsuta e hanno seriamente rischiato di uscire di strada anche Kalle Rovanpera, Sébastien Ogier e Oliver Solberg.

Prova difficile anche per Sébastien Ogier. L'8 volte campione del mondo in carica ha perso regolarmente almeno un paio di secondi per settore e si è trovato a chiudere la stage con quasi 10 secondi di ritardo da Evans. Un crollo inaspettato, considerando l'ottima posizione di partenza di cui può disporre in questo fine settimana.

Per ciò che riguarda il WRC2, Hayden Paddon sta letteralmente dominando. Il neozelandese, al volante di una Hyundai i20 N Rally2, si trova ad avere già accumulato un vantaggio di 34"4 sul primo degli inseguitori, ovvero Kajetan Kajetanowicz.

Rally Nuova Zelanda 2022 - Classifica dopo la PS3

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 39027”0 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +3"3 3 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +5"1 4 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +6"7 5 Ogier/Veillas Toyota GR Yaris Rally1 +10"5 6 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +13"3 7 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +29"3 8 Solberg/Edmondson Hyundai i20 N Rally1 +47"4 9 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +48"8 10 Paddon/Kennard Hyundai i20 N Rally2 +1'49"8